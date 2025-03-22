Прокуратура озвучила первые данные после взрыва в челябинском магазине

Прокуратура Еманжелинска организовала проверку в связи с произошедшим разрушением в местном магазине из-за детонации бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области.
«Сегодня рано утром в поселке Батуринский на улице Садовой, 53 произошел инцидент, который привел к частичному разрушению здания магазина. Предварительно, причиной стала утечка газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадала владелица магазина. Женщина с незначительными ожогами была госпитализирована в больницу», — заявляет пресс-служба областной прокуратуры в своем telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные бригады и следственная группа. Прокуратура Еманжелинска взяла под контроль расследование причин случившегося.
Ранее местные жители сообщали, что магазин разорвало после взрыва газа. Хлопок из-за утечки газа произошел в одноэтажном строении.
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