22 марта 2025
21 марта 2025

Прокуратура озвучила первые данные после взрыва в челябинском магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Еманжелинска организовала проверку
Прокуратура Еманжелинска организовала проверку Фото:

Прокуратура Еманжелинска организовала проверку в связи с произошедшим разрушением в местном магазине из-за детонации бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области. 

«Сегодня рано утром в поселке Батуринский на улице Садовой, 53 произошел инцидент, который привел к частичному разрушению здания магазина. Предварительно, причиной стала утечка газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадала владелица магазина. Женщина с незначительными ожогами была госпитализирована в больницу», — заявляет пресс-служба областной прокуратуры в своем telegram-канале. 

На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные бригады и следственная группа. Прокуратура Еманжелинска взяла под контроль расследование причин случившегося.

Ранее местные жители сообщали, что магазин разорвало после взрыва газа. Хлопок из-за утечки газа произошел в одноэтажном строении.

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Прокуратура Еманжелинска организовала проверку в связи с произошедшим разрушением в местном магазине из-за детонации бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области.  «Сегодня рано утром в поселке Батуринский на улице Садовой, 53 произошел инцидент, который привел к частичному разрушению здания магазина. Предварительно, причиной стала утечка газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадала владелица магазина. Женщина с незначительными ожогами была госпитализирована в больницу», — заявляет пресс-служба областной прокуратуры в своем telegram-канале.  На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные бригады и следственная группа. Прокуратура Еманжелинска взяла под контроль расследование причин случившегося. Ранее местные жители сообщали, что магазин разорвало после взрыва газа. Хлопок из-за утечки газа произошел в одноэтажном строении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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