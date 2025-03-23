Украинский лидер Владимир Зеленский устроил цирк, когда якобы отказался прерывать брифинг ради телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню. Публика из массмедиа — в экзальтации, коверный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось», — написал Медведев на своем странице в соцсети «ВКонтакте».
В своем сообщении зампред Совбеза рассказал историю из прошлого. В ходе собрания правления одной из средних компаний произошел неожиданный инцидент. Генеральный директор неожиданно заявил присутствующим: «Через пять минут мне позвонит премьер-министр». Через указанное время действительно раздался телефонный звонок. Гендиректор поднял трубку и, используя решительный и властный тон, сказал: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все выполним, перезвоню вам!» После чего он быстро завершил разговор, бросив трубку.
Медведев сравнил поведение Зеленского с действиями генерального директора в его истории, подчеркнув театральность и непрофессионализм. Он также выразил сожаление относительно того, что от действий украинского лидера зависят миллионы людей на Украине, назвав его «кривляющимся выродком».
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