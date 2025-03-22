Челябинка отдала оружие и боеприпасы своему знакомому

Жительница Челябинска осуществляла незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба областного главка.
«47-летняя жительница Челябинска, у которой отозвали лицензию на травматический пистолет, решила передать оружие своему знакомому. Позже она несколько раз встречалась с ним, чтобы передать патроны. Однако во время одной из таких встреч на улице Партизанской пару задержали правоохранители», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
За каждый эпизод незаконных действий сотрудники полиции «Калининский» возбудили три уголовных дела по части 7 статьи 222 УК РФ. Позже эти дела объединили в одно производство. Районный суд, изучив материалы, вынес решение: обвиняемой назначили 350 часов обязательных работ.
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