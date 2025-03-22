Челябинская модель Ирина Шейк вновь закрутила роман с футболистом из США

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, вновь возобновила отношения со звездой американского футбола Томом Брэди. Об этом сообщает Life&Style.
«Супермодель Шейк и футболист Брэди продолжают наслаждаться своим романом, выбирая для встреч самые уединенные места. Они летают на частных рейсах и бронируют номера под вымышленными именами. Все организационные вопросы решает их помощник. Это добавляет их отношениям азарта и романтики» — поделился источник издания Life&Style.
В феврале Page Six сообщил о возобновлении отношений между Шейк и Брэди, бывшим мужем Жизель Бюндхен. Слухи о расставании пары появились еще в ноябре 2023 года. Однако в декабре спортсмен лично забрал модель из ее отеля во время Art Basel в Майами. Кроме того, пару видели вместе на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо.
Ранее Шейк раскрыла свои секреты поддержания отличного самочувствия и душевного равновесия. Манекенщица уверена, что забота о душе важнее, чем о теле. Она также рассказала о людях, которые помогли ей в карьере
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