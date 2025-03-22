22 марта 2025
21 марта 2025

Челябинская модель Ирина Шейк вновь закрутила роман с футболистом из США

© Служба новостей «URA.RU»
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Шейк отдыхает с Томом Брэди в закрытых отелях
Шейк отдыхает с Томом Брэди в закрытых отелях Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, вновь возобновила отношения со звездой американского футбола Томом Брэди. Об этом сообщает Life&Style. 

«Супермодель Шейк и футболист Брэди продолжают наслаждаться своим романом, выбирая для встреч самые уединенные места. Они летают на частных рейсах и бронируют номера под вымышленными именами. Все организационные вопросы решает их помощник. Это добавляет их отношениям азарта и романтики» — поделился источник издания Life&Style. 

В феврале Page Six сообщил о возобновлении отношений между Шейк и Брэди, бывшим мужем Жизель Бюндхен. Слухи о расставании пары появились еще в ноябре 2023 года. Однако в декабре спортсмен лично забрал модель из ее отеля во время Art Basel в Майами. Кроме того, пару видели вместе на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо.

Ранее Шейк раскрыла свои секреты поддержания отличного самочувствия и душевного равновесия. Манекенщица уверена, что забота о душе важнее, чем о теле. Она также рассказала о людях, которые помогли ей в карьере

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, вновь возобновила отношения со звездой американского футбола Томом Брэди. Об этом сообщает Life&Style.  «Супермодель Шейк и футболист Брэди продолжают наслаждаться своим романом, выбирая для встреч самые уединенные места. Они летают на частных рейсах и бронируют номера под вымышленными именами. Все организационные вопросы решает их помощник. Это добавляет их отношениям азарта и романтики» — поделился источник издания Life&Style.  В феврале Page Six сообщил о возобновлении отношений между Шейк и Брэди, бывшим мужем Жизель Бюндхен. Слухи о расставании пары появились еще в ноябре 2023 года. Однако в декабре спортсмен лично забрал модель из ее отеля во время Art Basel в Майами. Кроме того, пару видели вместе на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо. Ранее Шейк раскрыла свои секреты поддержания отличного самочувствия и душевного равновесия. Манекенщица уверена, что забота о душе важнее, чем о теле. Она также рассказала о людях, которые помогли ей в карьере
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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