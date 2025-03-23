Арестованный мэр Стамбула призвал жителей выйти на митинги

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по обвинению в коррупции, обратился к жителям Турции с призывом выйти на массовые митинги в воскресенье. Заявление было опубликовано в его аккаунте в социальной сети X, несмотря на его нахождение под стражей.
«Дорогие мои граждане, сегодня Турция пережила великое предательство. Судебный процесс не является судом, это внесудебная казнь. Я призываю нашу нацию ответственно бороться за свои права. Это вопрос будущего нашей нации и наших детей», — написал Имамоглу. Он также призвал граждан принять участие в голосовании, организованном оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП), и затем собраться на площадях, включая Сарачхане в Стамбуле, чтобы выразить свою позицию.
Речь идет о праймериз НРП, на которых в воскресенье должны утвердить кандидатуру Имамоглу для участия в будущих президентских выборах. Кроме того, партия проводит по всей стране «голосование солидарности», позволяющее любому гражданину выразить протест против текущей ситуации, заполнив специальный бюллетень. Имамоглу, находящийся под арестом с 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористическими группами, назвал судебный процесс политически мотивированным, что вызвало волну демонстраций по всей Турции.
В Турции продолжаются митинги, вызванные задержанием оппозиционного мэра Стамбула, Экрема Имамоглу. Полицейские силы пытаются контролировать ситуацию, применяя перцовый газ и водометы против протестующих, сообщает газета Cumhuriyet, описывая текущую обстановку в стране. Кроме того, местные телеканалы прекратили прямые трансляции с места протестов.
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