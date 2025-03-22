Как подготовить машину к лету: топ-10 советов от курганского автоблогера

Для автомобилей, которые пережили непростой период зимней эксплуатации, необходим особый уход и подготовка к теплу. Это поможет без проблем ездить весной и летом, а также продлит срок службы машин. Советами по подготовке авто поделился с URA.RU курганский автоблогер Роман Ефремов.
«После зимы необходимо качественно отмыть авто, сделать антикоррозийную обработку. Также важно заменить технические жидкости, провести диагностику машины», — рассказал Ефремов.
Вот топ-10 советов от автоблогера:
Мойка и антикоррозийная обработка
- Тщательно вымойте кузов, днище и колесные арки, чтобы удалить остатки соли, реагентов и грязи;
- Проверьте кузов на сколы и царапины. Если есть повреждения, обработайте их антикоррозийным составом. Для защиты можно нанести воск или полироль на кузов;
Замена шин
- Своевременно перейдите с зимней резины на летнюю. Зимние шины изнашиваются быстрее при высоких температурах;
- Проверьте давление в шинах (нормативы указаны в инструкции авто или на стикере в дверном проеме);
- Осмотрите шины на предмет порезов, грыж и износа протектора.
Проверка жидкостей
- Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а ее состав не потерял свойства (зимой она могла разбавляться водой);
- Проверьте уровень и цвет тормозной жидкости. Если жидкость темная или старая (более 2 лет), замените ее;
- При необходимости замените масло в двигателе и фильтр, особенно если зима была морозной или пробег большой;
- Замените зимнюю омывайку на летнюю, чтобы избежать засорения форсунок.
Диагностика тормозной системы
- Проверьте износ тормозных колодок и дисков;
- Убедитесь, что тормоза не скрипят и не вибрируют при нажатии.
Проверка кондиционера
- Включите кондиционер на максимальную мощность. Если воздух недостаточно холодный, возможно, требуется дозаправка хладагента;
- Замените салонный фильтр, чтобы избежать неприятных запахов.
Осмотр подвески и рулевого управления
- Проверьте амортизаторы на утечки, пружины — на коррозию;
- Осмотрите пыльники ШРУСов и рулевых тяг на целостность.
Проверка аккумулятора
- Очистите клеммы от окисления;
- Проверьте уровень заряда. Если аккумулятору больше 3–5 лет, оцените его емкость (можно на СТО).
Электроника и освещение
- Проверьте работу фар, габаритов, стоп-сигналов и поворотников;
- Замените дворники, если они оставляют разводы или плохо очищают стекло.
Уборка салона
- Почистите коврики и обивку. Зимой в салоне скапливается влага и грязь — это может привести к плесени;
- Обработайте пластиковые и кожаные поверхности защитными составами.
Дополнительные советы
- Проверьте ремни ГРМ и генератора на износ и натяжение;
- Осмотрите патрубки системы охлаждения на предмет трещин;
- Если авто долго стояло, прокатитесь на небольшое расстояние, чтобы прогреть все системы.
По словам Ефремова, если у вас нет необходимых навыков подготовки авто к теплу, то можно обратиться на СТО к профессионалам. Качественный уход за машиной поможет ездить с комфортом и безопасно, подытожил автоблогер.
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