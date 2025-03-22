22 марта 2025

Как подготовить машину к лету: топ-10 советов от курганского автоблогера

Курганский автоблогер Ефремов: диагностика поможет подготовить машину к лету
© Служба новостей «URA.RU»
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Качественная диагностика важна при подготовке авто к лету
Качественная диагностика важна при подготовке авто к лету Фото:

Для автомобилей, которые пережили непростой период зимней эксплуатации, необходим особый уход и подготовка к теплу. Это поможет без проблем ездить весной и летом, а также продлит срок службы машин. Советами по подготовке авто поделился с URA.RU курганский автоблогер Роман Ефремов.

«После зимы необходимо качественно отмыть авто, сделать антикоррозийную обработку. Также важно заменить технические жидкости, провести диагностику машины», — рассказал Ефремов.

Вот топ-10 советов от автоблогера:

Мойка и антикоррозийная обработка

  • Тщательно вымойте кузов, днище и колесные арки, чтобы удалить остатки соли, реагентов и грязи;
  • Проверьте кузов на сколы и царапины. Если есть повреждения, обработайте их антикоррозийным составом. Для защиты можно нанести воск или полироль на кузов;

Замена шин

  • Своевременно перейдите с зимней резины на летнюю. Зимние шины изнашиваются быстрее при высоких температурах;
  • Проверьте давление в шинах (нормативы указаны в инструкции авто или на стикере в дверном проеме);
  • Осмотрите шины на предмет порезов, грыж и износа протектора.

Проверка жидкостей

  • Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а ее состав не потерял свойства (зимой она могла разбавляться водой);
  • Проверьте уровень и цвет тормозной жидкости. Если жидкость темная или старая (более 2 лет), замените ее;
  • При необходимости замените масло в двигателе и фильтр, особенно если зима была морозной или пробег большой;
  • Замените зимнюю омывайку на летнюю, чтобы избежать засорения форсунок.

Диагностика тормозной системы

  • Проверьте износ тормозных колодок и дисков;
  • Убедитесь, что тормоза не скрипят и не вибрируют при нажатии.

Проверка кондиционера

  • Включите кондиционер на максимальную мощность. Если воздух недостаточно холодный, возможно, требуется дозаправка хладагента;
  • Замените салонный фильтр, чтобы избежать неприятных запахов.

Осмотр подвески и рулевого управления

  • Проверьте амортизаторы на утечки, пружины — на коррозию;
  • Осмотрите пыльники ШРУСов и рулевых тяг на целостность.

Проверка аккумулятора

  • Очистите клеммы от окисления;
  • Проверьте уровень заряда. Если аккумулятору больше 3–5 лет, оцените его емкость (можно на СТО).

Электроника и освещение

  • Проверьте работу фар, габаритов, стоп-сигналов и поворотников;
  • Замените дворники, если они оставляют разводы или плохо очищают стекло.

Уборка салона

  • Почистите коврики и обивку. Зимой в салоне скапливается влага и грязь — это может привести к плесени;
  • Обработайте пластиковые и кожаные поверхности защитными составами.

Дополнительные советы

  • Проверьте ремни ГРМ и генератора на износ и натяжение;
  • Осмотрите патрубки системы охлаждения на предмет трещин;
  • Если авто долго стояло, прокатитесь на небольшое расстояние, чтобы прогреть все системы.

По словам Ефремова, если у вас нет необходимых навыков подготовки авто к теплу, то можно обратиться на СТО к профессионалам. Качественный уход за машиной поможет ездить с комфортом и безопасно, подытожил автоблогер.

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Для автомобилей, которые пережили непростой период зимней эксплуатации, необходим особый уход и подготовка к теплу. Это поможет без проблем ездить весной и летом, а также продлит срок службы машин. Советами по подготовке авто поделился с URA.RU курганский автоблогер Роман Ефремов. «После зимы необходимо качественно отмыть авто, сделать антикоррозийную обработку. Также важно заменить технические жидкости, провести диагностику машины», — рассказал Ефремов. Вот топ-10 советов от автоблогера: Мойка и антикоррозийная обработка Замена шин Проверка жидкостей Диагностика тормозной системы Проверка кондиционера Осмотр подвески и рулевого управления Проверка аккумулятора Электроника и освещение Уборка салона Дополнительные советы По словам Ефремова, если у вас нет необходимых навыков подготовки авто к теплу, то можно обратиться на СТО к профессионалам. Качественный уход за машиной поможет ездить с комфортом и безопасно, подытожил автоблогер.
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