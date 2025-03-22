Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за падения челябинки в колодец

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения 50-летней жительницы Челябинска в открытый колодец с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«К Бастрыкину в его интернет приёмную обратилась жительница Челябинска. Она сообщила, что в августе прошлого года ее свекровь упала на улице в неогороженный открытый колодец с горячей водой. Пострадавшую госпитализировали. Глава СКР поручил руководителю СУ СК по области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и взять расследование под личный контроль», — сообщает telegram-канал СКР.
Отмечается, что многочисленные обращения родственников пострадавшей в компетентные органы результатов не принесли. Виновные лица не были к ответственности не привлечены. Исполнение поручения Бастрыкина будет отслеживаться на уровне центрального аппарата ведомства.
Инцидент случился 19 сентября 2024 года по адресу 250 лет Челябинска между домами 5а и 5в. Мало того, что на улице было плохое освещение, так еще и колодец был ничем не огорожен. Выбраться из кипящего люка женщине помогли прохожие. Ее экстренно отвезли в реанимацию. Челябинка получила ожоги второй-третьей степени с поражением 30% тела, перенесла операцию по пересадке кожи и переливание крови и плазмы.
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