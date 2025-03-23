Российские войска полностью перекрыли пути снабжения ВСУ на границе с Курской областью

ВСУ полностью прекратили движение по дороге на КПП «Суджа»
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ВСУ полностью прекратили движение по дороге к пункту пропуска «Суджа»
ВСУ полностью прекратили движение по дороге к пункту пропуска «Суджа» Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские войска прекратили движение ВСУ по ключевой дороге на автомобильный пункт пропуска «Суджа», расположенной на границе с Украиной. Об этом сообщил оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным «Кай».

«Основное поражение им (ВСУ — прим. URA.RU) наносили, когда они двигались по этой дороге. Это основная трасса для снабжения с границы с Украиной на Суджу... Удавалось осуществлять ее огневой контроль непосредственно, и очень много противника осталось на этой дороге», — рассказал «Кай» в беседе с РИА Новости.

В начале марта стало известно о ключевом повороте в освобождении Курской области, который оказался в пользу России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта высказался о ситуации в регионе, отметив, что «крышка дымящегося котла практически закрыта», и российские военные продолжают наступление. По данным отчетов российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов под Курском, в том числе районный центр Суджу.

Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой войск и провел там совещание. 19 марта глава государства сообщил, что российские военные находятся на завершающем этапе разгрома противника в Курской области.

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Российские войска прекратили движение ВСУ по ключевой дороге на автомобильный пункт пропуска «Суджа», расположенной на границе с Украиной. Об этом сообщил оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса с позывным «Кай». «Основное поражение им (ВСУ — прим. URA.RU) наносили, когда они двигались по этой дороге. Это основная трасса для снабжения с границы с Украиной на Суджу... Удавалось осуществлять ее огневой контроль непосредственно, и очень много противника осталось на этой дороге», — рассказал «Кай» в беседе с РИА Новости. В начале марта стало известно о ключевом повороте в освобождении Курской области, который оказался в пользу России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта высказался о ситуации в регионе, отметив, что «крышка дымящегося котла практически закрыта», и российские военные продолжают наступление. По данным отчетов российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов под Курском, в том числе районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой войск и провел там совещание. 19 марта глава государства сообщил, что российские военные находятся на завершающем этапе разгрома противника в Курской области.
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