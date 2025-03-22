22 марта 2025
21 марта 2025

В ХМАО пауэрбанк уничтожил квартиру и чуть не убил ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Устройство взорвалось ночью на зарядке
Устройство взорвалось ночью на зарядке Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) поставленный на зарядку портативный аккумулятор стал причиной пожара в квартире. В МЧС России сообщили, что от огня было спасено шесть человек, в том числе один ребенок.

«Житель Нижневартовска оставил на ночь на зарядке аккумулятор. Пауэрбанк перегрелся и взорвался. Огонь мгновенно распространился по квартире. Огнеборцы спасли 6 человек, в том числе ребенка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 21 квадратный метр. В его тушении принимали участие 17 специалистов и пять единиц техники.

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В Нижневартовске (ХМАО) поставленный на зарядку портативный аккумулятор стал причиной пожара в квартире. В МЧС России сообщили, что от огня было спасено шесть человек, в том числе один ребенок. «Житель Нижневартовска оставил на ночь на зарядке аккумулятор. Пауэрбанк перегрелся и взорвался. Огонь мгновенно распространился по квартире. Огнеборцы спасли 6 человек, в том числе ребенка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. В его тушении принимали участие 17 специалистов и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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