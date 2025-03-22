Устройство взорвалось ночью на зарядке
В Нижневартовске (ХМАО) поставленный на зарядку портативный аккумулятор стал причиной пожара в квартире. В МЧС России сообщили, что от огня было спасено шесть человек, в том числе один ребенок.
«Житель Нижневартовска оставил на ночь на зарядке аккумулятор. Пауэрбанк перегрелся и взорвался. Огонь мгновенно распространился по квартире. Огнеборцы спасли 6 человек, в том числе ребенка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 21 квадратный метр. В его тушении принимали участие 17 специалистов и пять единиц техники.
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