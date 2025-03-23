Критика Эрдогана, задержания и призыв людей к протестам — кто такой арестованный мэр Стамбула Имамоглу

Мэр Стамбула (Турция) Экрем Имамоглу, арестованный 19 марта, призвал своих сторонников выходить на улицы. Об этом он написал в соцсетях.
Имамоглу дважды побеждал на выборах на пост мэра Стамбула несмотря на противодействие властей. Он критиковал один из самых амбициозных проектов президента Турции Реджепа Эрдогана по постройке водоканала между Черным и Мраморным морями. Несколько раз был арестован, и оба раза это привело к массовым протестам. Подробнее о биографии, карьере и задержании стамбульского мэра — в материале URA.RU.
Биография и карьера
Имамоглу родился в Трабзоне в 1970 году. В 17 лет переехал в Стамбул, где окончил факультет делового администрирования. Начал свою карьеру в семейной строительной компании, возглавил совет директоров. В нулевых вступил в левоцентристскую Народно-республиканскую партию, в десятых был главой одной из ее ячеек.
В 2014 был избран мэром стамбульского пригорода Бейликдюзю, в котором развил инфраструктуру, строительство нового жилья и дорог. В 2018 его кандидатуру выдвинули на пост главы Стамбула. Имамоглу обещал сделать Стамбул образцом городской демократии и объединить всех жителей города. Обойдя бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма на 0,2% голосов, стал мэром. Однако президент страны Реджеп Эрдоган заявил о системных нарушениях во время выборов и призвал аннулировать их результаты. ЦИК пересчитала голоса и оставил Имамоглу на посту.
Он пробыл мэром 19 дней, и за это время успел раскрыть факты расточительства городского бюджета. По его словам, 60% из него доставались 28 таинственным частным компаниям, большая часть из которых управлялись сторонниками Эрдогана. После этого ЦИК аннулировала выборы стамбульского главы и назначил новые, однако Имамоглу вновь победил. В этот раз разрыв с Йылдырымом составил 9,2%. Имамоглу назвал «идиотами» тех, кто был ответственен за аннулирование результатов голосования, за что был обвинен в оскорблении ЦИК.
Личная жизнь
Имамоглу женат. У него трое детей. Придерживается мусульманских воззрений и владеет английским и курдским языками.
Чем известен
Имамоглу выступил с резкой критикой против амбициозного президентского проекта строительства водного канала. «Канал Стамбул» предполагает соединение Черного и Мраморного морей. По словам Имамоглу, строительство канала приведет к экологической катастрофе, уничтожив водные ресурсы и сделав провинцию непригодной для жизни.
Имамоглу считается едва ли не главным конкурентом Эрдогана на пост президента Турции. При этом Имамоглу проходит такой же путь, как и действующий турецкий глава — тот также был мэром Стамбула, также был арестован.
Имамоглу поддерживает электорат, традиционалисты, националисты и кемалисты, а также светское общество и курды, что дает ему большое преимущество на предстоящих выборах. При этом Эрдоган по действующей конституции не может быть переизбран на выборах в третий раз. Выборы должны пройти в 2028 году.
Приговор и протесты
В 2022 году, перед президентскими и парламентскими выборами, Имамоглу обвинили в оскорблении представителей власти и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и запрету политической деятельности. После вынесенного приговора на улицах Стамбула последовали масштабные протесты, где присутствовали много представителей ключевых оппозиционных сил страны. Многие горожане устроили «кастрюльный бунт», стуча по кухонной утвари.
Приговор был обжалован. В настоящее время его рассматривает апелляционный суд. Однако с начала 2025 года в отношении Имамоглу начали еще несколько расследований. В марте Стамбульский университет, в котором учился политик, аннулировал его диплом по запросу власти. Это делает невозможным выдвижению Имамоглу на пост президента.
Стамбульского мэра вновь арестовали 19 марта по решению суда. Причина — дело об организации, занимающаяся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Имамоглу отверг все обвинения и раскритиковал методы, которыми был задержан. Он также призвал сторонников выйти на площади в разных городах, чтобы побороться за свои права. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
"Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права — вопрос будущего нашей нации и детей. Обязательно проголосуйте сегодня за будущее Турции. Затем возвысьте свой голос, собравшись на площади Сарачхане в Стамбуле и на площадях демократии в других городах. Это день, когда нужно взять на себя ответственность против тех, кто украл волю народа, и присоединиться к борьбе за права", — написал Имамоглу.
После задержания стамбульского мэра многие люди вышли на улицы. В Анкаре протестующие перекрыли ключевые улицы. Оппозиция заявила, что в Стамбуле на акцию протеста вышло около миллиона человек, несмотря на запрет властей. Участники акции начали разрушать металлические барьеры и бросать в полицейских камни и другие предметы. Полиция применила водометы, перцовый газ и провела ряд задержаний.
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