Уиткофф рассказал об ожиданиях США от завтрашних переговоров с Россией

США выражают надежду на значительный прогресс в предстоящих переговорах с Россией, которые пройдут 24 марта в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами», — сказал Уиткофф в разговоре с телеканалом Fox News. По его словам, из этого логически следует полное прекращение огня.
Ранее, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. В ходе этого диалога американский лидер предложил, чтобы стороны конфликта взаимно воздержались от нападений на объекты энергетической инфраструктуры на срок в 30 дней. Путин выразил поддержку данной инициативе и немедленно отдал приказ российским военным о прекращении таких действий.
В последующем, украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Украина также поддержит предложение по прекращению нападений на энергетическую инфраструктуру. Однако, как передало Минобороны РФ, через несколько часов после диалога между Путиным и Трампом, украинские силы совершили атаку на нефтебазу в Кубани с использованием беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны Киева не наблюдается взаимности в выполнении условий о прекращении атак.
В Эр-Рияде 24 марта пройдет экспертная встреча между Россией и США. От РФ участие примут председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что основной темой обсуждения станет черноморская инициатива.
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