22 марта 2025

Первая партия премиальной колбасы от мясокомбината пермского депутата готовится к сертификации

Мясокомбинат в Кудымкаре начал производство сервелата и хамона
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат пермского заксобрания Алексей Петров производит деликатесы
Депутат пермского заксобрания Алексей Петров производит деликатесы Фото:

Первая партия премиальной колбасы, произведенной на мясокомбинате «Петровский мясной дом» в Кудымкаре (Пермский край), отправлена на сертификацию. Об этом сообщил владелец предприятия, депутат краевого заксобрания Алексей Петров.

«Часть продукции отправлена на оценочную экспертизу. Это необходимо для получения сертификации», — рассказал Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». 

Ранее URA.RU рассказывал, что в конце февраля на предприятии установили две камеры для производства сыровяленого сервелата. Мощность каждой камеры составляет 200 кг в месяц. Один из сортов сервелата — коньячный.

В январе, стало известно, что Петров планирует запустить на базе мясокомбината производство сыровяленых деликатесов, включая хамон. Продаваться они будут в фирменной сети магазинов «Петровский. Наши продукты».

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Первая партия премиальной колбасы, произведенной на мясокомбинате «Петровский мясной дом» в Кудымкаре (Пермский край), отправлена на сертификацию. Об этом сообщил владелец предприятия, депутат краевого заксобрания Алексей Петров. «Часть продукции отправлена на оценочную экспертизу. Это необходимо для получения сертификации», — рассказал Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье».  Ранее URA.RU рассказывал, что в конце февраля на предприятии установили две камеры для производства сыровяленого сервелата. Мощность каждой камеры составляет 200 кг в месяц. Один из сортов сервелата — коньячный. В январе, стало известно, что Петров планирует запустить на базе мясокомбината производство сыровяленых деликатесов, включая хамон. Продаваться они будут в фирменной сети магазинов «Петровский. Наши продукты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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