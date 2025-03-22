Первая партия премиальной колбасы от мясокомбината пермского депутата готовится к сертификации

Первая партия премиальной колбасы, произведенной на мясокомбинате «Петровский мясной дом» в Кудымкаре (Пермский край), отправлена на сертификацию. Об этом сообщил владелец предприятия, депутат краевого заксобрания Алексей Петров.
«Часть продукции отправлена на оценочную экспертизу. Это необходимо для получения сертификации», — рассказал Алексей Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывал, что в конце февраля на предприятии установили две камеры для производства сыровяленого сервелата. Мощность каждой камеры составляет 200 кг в месяц. Один из сортов сервелата — коньячный.
В январе, стало известно, что Петров планирует запустить на базе мясокомбината производство сыровяленых деликатесов, включая хамон. Продаваться они будут в фирменной сети магазинов «Петровский. Наши продукты».
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