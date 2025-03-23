«Пилорама денег»: олимпийский чемпион раскритиковал российский футбол

Российский футбол может прогрессировать и вернуться на международную арену, если перестанет быть «пилорамой денег» и сосредоточится на тренировках. Об этом заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
«Что касается футбола, то хочу сказать, что если они будут тренироваться, а не быть пилорамой денег, как сейчас, то шансы прогрессировать есть», — сказал Александр Тихонов, его слова приводит sport24. По его словам, огромные деньги сейчас тратятся на клубы, а трудолюбия мало. При этом спортсмен подчеркнул, что для достижения успеха на международном уровне необходима усердная работа, аналогичная той, что требуется в других видах спорта.
Так Тихонов отреагировал на то, что Запад, наблюдая за политической ситуацией, начинает думать о допуске российских спортсменов на международную арену. Ранее журналист из Аргентины Науэль Ланзон сообщил, что глава ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность возвращения российских команд на мировые турниры.
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