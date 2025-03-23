«Пилорама денег»: олимпийский чемпион раскритиковал российский футбол

Александр Тихонов заявил о слабом уровне отечественного футбола
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В российском футболе много денег тратится на клубы, а трудолюбия в нем мало
В российском футболе много денег тратится на клубы, а трудолюбия в нем мало Фото:

Российский футбол может прогрессировать и вернуться на международную арену, если перестанет быть «пилорамой денег» и сосредоточится на тренировках. Об этом заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Что касается футбола, то хочу сказать, что если они будут тренироваться, а не быть пилорамой денег, как сейчас, то шансы прогрессировать есть», — сказал Александр Тихонов, его слова приводит sport24. По его словам, огромные деньги сейчас тратятся на клубы, а трудолюбия мало. При этом спортсмен подчеркнул, что для достижения успеха на международном уровне необходима усердная работа, аналогичная той, что требуется в других видах спорта.

Так Тихонов отреагировал на то, что Запад, наблюдая за политической ситуацией, начинает думать о допуске российских спортсменов на международную арену. Ранее журналист из Аргентины Науэль Ланзон сообщил, что глава ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность возвращения российских команд на мировые турниры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский футбол может прогрессировать и вернуться на международную арену, если перестанет быть «пилорамой денег» и сосредоточится на тренировках. Об этом заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. «Что касается футбола, то хочу сказать, что если они будут тренироваться, а не быть пилорамой денег, как сейчас, то шансы прогрессировать есть», — сказал Александр Тихонов, его слова приводит sport24. По его словам, огромные деньги сейчас тратятся на клубы, а трудолюбия мало. При этом спортсмен подчеркнул, что для достижения успеха на международном уровне необходима усердная работа, аналогичная той, что требуется в других видах спорта. Так Тихонов отреагировал на то, что Запад, наблюдая за политической ситуацией, начинает думать о допуске российских спортсменов на международную арену. Ранее журналист из Аргентины Науэль Ланзон сообщил, что глава ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность возвращения российских команд на мировые турниры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...