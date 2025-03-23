Десантники из Бурятии без отдыха преодолели более полкилометра в условиях острой нехватки воздуха, когда прорывались в тыл ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север.
«Получается, каждый пролет по 10 метров, мы проходили за один присест 70 метров: 70 метров проходим, пять минут отдыхаем. Семь-восемь пролетов проходили таких, 30-40 минутный перерыв, потому что чуть делаешь больше перерыв, потом уже встаешь, ноги ватные, дышать невозможно», — рассказал десантник в беседе с РИА Новости. По его словам, военные сильно страдали, потому что им было тяжело идти.
В ходе операции «Труба» или «Поток», когда бойцы ВС РФ прошли более 15 километров по трубе газопровода в тыл ВСУ в Судже, была освобождена промышленная зона города, а противник начал хаотичное отступление. Для закрепления успеха и развития наступления в бой были введены новые подразделения российских войск, усиленные бронетехникой. Это позволило российским силам усилить свои позиции на местности и продолжить наступление с учетом стратегического преимущества, полученного благодаря нестандартному маневру через газопровод.
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