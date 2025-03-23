Хинштейн объяснил, что грозит блогеру, сделавшему хулиганскую надпись на здании в Судже

Блогер Аким Апачев, нарушивший запрет на въезд в приграничную зону и оставивший хулиганскую надпись на здании в Судже, будет привлечен к ответственности. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд (уже дал поручение руководителю комитета региональной безопасности, чтобы подготовить возбуждение административного производства), использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм — эти вопросы уже органов внутренних дел и прокуратуры, куда завтра обратимся с соответствующим заявлением», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Врио губернатора подчеркнул, что реакция местных жителей, возмущенных исписанными стенами разрушенных домов, была ожидаемой, однако Апачев ответил им хамством, предложив закрашивать надписи самостоятельно. Хинштейн назвал поведение блогера «наглой провокацией» и «хайпом на трагедии», отметив, что в Судже, где семь месяцев шли тяжелые бои, подобные действия недопустимы. Он добавил, что все материалы будут переданы в компетентные органы, и выразил уверенность в скорой реакции.
Ранее в telegram-канале WarGonzo было опубликовано видео, демонстрирующее стрит-арт от художника Апачева в городе Суджа. В сообщении говорится: «Истинный русский художник должен творить на передовой, обогащая фронтир смыслами и изображениями». Также в посте упоминается, что Апачев остро реагировал на недовольство местных жителей, высказывавших свое мнение в комментариях.
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