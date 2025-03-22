22 марта 2025

В Шадринске на пожаре пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные потушили гараж
Пожарные потушили гараж Фото:

Сотрудники МЧС потушили пожар в гараже в Шадринске. В ходе инцидента пострадал человек. Об этом рассказали в МЧС России по Курганской области.

«На улице Суворова горел гараж и авто в нем на 40 квадратных метрах. В результате происшествия травмирован человек, он госпитализирован с ожогами», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».

Причина возгорания устанавливается, одна из версий — короткое замыкание сети. Огонь потушили десять специалистов и две единицы техники, отметили в чрезвычайном ведомстве.

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Сотрудники МЧС потушили пожар в гараже в Шадринске. В ходе инцидента пострадал человек. Об этом рассказали в МЧС России по Курганской области. «На улице Суворова горел гараж и авто в нем на 40 квадратных метрах. В результате происшествия травмирован человек, он госпитализирован с ожогами», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». Причина возгорания устанавливается, одна из версий — короткое замыкание сети. Огонь потушили десять специалистов и две единицы техники, отметили в чрезвычайном ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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