В Шадринске на пожаре пострадал человек

Пожарные потушили гараж
Сотрудники МЧС потушили пожар в гараже в Шадринске. В ходе инцидента пострадал человек. Об этом рассказали в МЧС России по Курганской области.
«На улице Суворова горел гараж и авто в нем на 40 квадратных метрах. В результате происшествия травмирован человек, он госпитализирован с ожогами», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области».
Причина возгорания устанавливается, одна из версий — короткое замыкание сети. Огонь потушили десять специалистов и две единицы техники, отметили в чрезвычайном ведомстве.
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