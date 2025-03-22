22 марта 2025

В Кургане дебошир разгромил спа-салон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебошир преследует Сагоякову уже около года, ранее он разбил ее авто
Дебошир преследует Сагоякову уже около года, ранее он разбил ее авто Фото:

В Кургане минувшей ночью спа-салон по улице Кирова подвергся нападению со стороны дебошира. Злоумышленник разгромил двери и разбил окна. О случившемся корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили знакомые с ситуацией курганцы.

«Ночью этот мужчина раздолбал окна и двери спа-салона. Видео зафиксировало все, но все равно страшно. Он давно уже преследует хозяйку, осенью разбил битой ее машину. То ли завидует ей, то ли просто ненормальный», — поделились с корреспондентом URA.RU горожане.

Разбитые окна в спа-салоне придется менять
Разбитые окна в спа-салоне придется менять
Фото:

По их словам, спа-салон принадлежит Алле Сагояковой, известной в Кургане общественнице и предпринимательнице. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с ней и узнать некоторые подробности.

«Да, он не дает мне покоя уже около года. Мотив его мне не понятен. Он требует решить с ним какие-то вопросы, требует миллион. Заявление в полицию на него написано», — рассказала корреспонденту URA.RU Алла Сагоякова.

Ранее URA.RU писало, как этот злоумышленник запугал жителей дома по улице Красина, 86 своими выходками. Он разбил машину старшему по дому, оставил на стенах и в подъезде надписи с угрозами, испортил входную группу, а саму Сагоякову засыпал голосовыми сообщениями, считая ее виновной в порче его машины.

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В Кургане минувшей ночью спа-салон по улице Кирова подвергся нападению со стороны дебошира. Злоумышленник разгромил двери и разбил окна. О случившемся корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили знакомые с ситуацией курганцы. «Ночью этот мужчина раздолбал окна и двери спа-салона. Видео зафиксировало все, но все равно страшно. Он давно уже преследует хозяйку, осенью разбил битой ее машину. То ли завидует ей, то ли просто ненормальный», — поделились с корреспондентом URA.RU горожане. По их словам, спа-салон принадлежит Алле Сагояковой, известной в Кургане общественнице и предпринимательнице. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с ней и узнать некоторые подробности. «Да, он не дает мне покоя уже около года. Мотив его мне не понятен. Он требует решить с ним какие-то вопросы, требует миллион. Заявление в полицию на него написано», — рассказала корреспонденту URA.RU Алла Сагоякова. Ранее URA.RU писало, как этот злоумышленник запугал жителей дома по улице Красина, 86 своими выходками. Он разбил машину старшему по дому, оставил на стенах и в подъезде надписи с угрозами, испортил входную группу, а саму Сагоякову засыпал голосовыми сообщениями, считая ее виновной в порче его машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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