В Кургане минувшей ночью спа-салон по улице Кирова подвергся нападению со стороны дебошира. Злоумышленник разгромил двери и разбил окна. О случившемся корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили знакомые с ситуацией курганцы.
«Ночью этот мужчина раздолбал окна и двери спа-салона. Видео зафиксировало все, но все равно страшно. Он давно уже преследует хозяйку, осенью разбил битой ее машину. То ли завидует ей, то ли просто ненормальный», — поделились с корреспондентом URA.RU горожане.
По их словам, спа-салон принадлежит Алле Сагояковой, известной в Кургане общественнице и предпринимательнице. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с ней и узнать некоторые подробности.
«Да, он не дает мне покоя уже около года. Мотив его мне не понятен. Он требует решить с ним какие-то вопросы, требует миллион. Заявление в полицию на него написано», — рассказала корреспонденту URA.RU Алла Сагоякова.
Ранее URA.RU писало, как этот злоумышленник запугал жителей дома по улице Красина, 86 своими выходками. Он разбил машину старшему по дому, оставил на стенах и в подъезде надписи с угрозами, испортил входную группу, а саму Сагоякову засыпал голосовыми сообщениями, считая ее виновной в порче его машины.
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