23 марта 2025
22 марта 2025

Жители дома в Екатеринбурге остались без воды и света на весь день

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие дома на Уктусе остались без света и воды, но большинству быстро его восстановили
Многие дома на Уктусе остались без света и воды, но большинству быстро его восстановили Фото:

В Екатеринбурге на Уктусе жители дома на Мраморской остались без света, горячей воды и отопления на весь день. Об этом сообщили в соцсетях.

«Мраморская, 13. Дом с 15:00 без электричества и воды! УК „Брусника“ бездействует!», — рассказал житель дома telegram-каналу «Злой Екатеринбург».  Ранее отключение было во всем районе, но позже всем его оперативно восстановили, кроме проживающих в доме на Мраморской. 

Повреждение оборудования, которое стало причиной отключений, в большинстве домов уже устранили, так как они принадлежат «Россети Урала». Дом на Мраморской обеспечивает другой собственник, который все еще проводит ремонтные работы.

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В Екатеринбурге на Уктусе жители дома на Мраморской остались без света, горячей воды и отопления на весь день. Об этом сообщили в соцсетях. «Мраморская, 13. Дом с 15:00 без электричества и воды! УК „Брусника“ бездействует!», — рассказал житель дома telegram-каналу «Злой Екатеринбург».  Ранее отключение было во всем районе, но позже всем его оперативно восстановили, кроме проживающих в доме на Мраморской.  Повреждение оборудования, которое стало причиной отключений, в большинстве домов уже устранили, так как они принадлежат «Россети Урала». Дом на Мраморской обеспечивает другой собственник, который все еще проводит ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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