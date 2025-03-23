Жители дома в Екатеринбурге остались без воды и света на весь день

В Екатеринбурге на Уктусе жители дома на Мраморской остались без света, горячей воды и отопления на весь день. Об этом сообщили в соцсетях.
«Мраморская, 13. Дом с 15:00 без электричества и воды! УК „Брусника“ бездействует!», — рассказал житель дома telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Ранее отключение было во всем районе, но позже всем его оперативно восстановили, кроме проживающих в доме на Мраморской.
Повреждение оборудования, которое стало причиной отключений, в большинстве домов уже устранили, так как они принадлежат «Россети Урала». Дом на Мраморской обеспечивает другой собственник, который все еще проводит ремонтные работы.
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