11 тысяч свердловчан остались без воды из-за аварии

В поселке Буланаш (Свердловская область) с 20 марта из-за аварии 11 тысяч жителей остались без воды. Об этом сообщают в соцсетях.
«Они [коммунальщики] включали воду за [последние] трое суток несколько раз, буквально на короткое время. Но в связи с тем, что давление было очень маленькое, на некоторые этажи в домах вода не поступала вообще. Когда это закончится — никакого ответа», — цитирует местную жительницу telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Женщина добавила, что только вечером 22 марта в одном из районов поселка была организована доставка воды. Водоснабжение изначально отключили из-за работы по реконструкции водопровода, однако в процессе возникли непредвиденные трудности.
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