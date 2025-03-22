22 марта 2025

11 тысяч свердловчан остались без воды из-за аварии

Жители поселка Буланаш остались без воды из-за аварии на трое суток
© Служба новостей «URA.RU»
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Водоснабжение изначально отключили из-за работы по реконструкции водопровода
Водоснабжение изначально отключили из-за работы по реконструкции водопровода Фото:

В поселке Буланаш (Свердловская область) с 20 марта из-за аварии 11 тысяч жителей остались без воды. Об этом сообщают в соцсетях.

«Они [коммунальщики] включали воду за [последние] трое суток несколько раз, буквально на короткое время. Но в связи с тем, что давление было очень маленькое, на некоторые этажи в домах вода не поступала вообще. Когда это закончится — никакого ответа», — цитирует местную жительницу telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Женщина добавила, что только вечером 22 марта в одном из районов поселка была организована доставка воды. Водоснабжение изначально отключили из-за работы по реконструкции водопровода, однако в процессе возникли непредвиденные трудности.

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В поселке Буланаш (Свердловская область) с 20 марта из-за аварии 11 тысяч жителей остались без воды. Об этом сообщают в соцсетях. «Они [коммунальщики] включали воду за [последние] трое суток несколько раз, буквально на короткое время. Но в связи с тем, что давление было очень маленькое, на некоторые этажи в домах вода не поступала вообще. Когда это закончится — никакого ответа», — цитирует местную жительницу telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Женщина добавила, что только вечером 22 марта в одном из районов поселка была организована доставка воды. Водоснабжение изначально отключили из-за работы по реконструкции водопровода, однако в процессе возникли непредвиденные трудности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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