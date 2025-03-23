США пригрозили Ирану военными действиями

США могут прибегнуть к военным действиям против Ирана, если появится такая необходимость. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, добавив, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию.
«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах»,— передает слова Уиткоффа Reuters. Причиной напряженности между двумя странами Уиткофф назвал несовпадение интересов по ядерной сделке.
Напряженность в отношениях между США и Ираном усилилась после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году, инициированного президентом Дональдом Трампом. С тех пор США ужесточили санкции против Ирана, что вызвало ответные меры и углубило разногласия между странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.