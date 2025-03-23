23 марта 2025

США пригрозили Ирану военными действиями

США готовы к военным действиям против Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
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Уиткофф сделал жесткое заявление по Ирану
Уиткофф сделал жесткое заявление по Ирану Фото:

США могут прибегнуть к военным действиям против Ирана, если появится такая необходимость. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, добавив, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию.

«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах»,— передает слова Уиткоффа Reuters. Причиной напряженности между двумя странами Уиткофф назвал несовпадение интересов по ядерной сделке. 

Напряженность в отношениях между США и Ираном усилилась после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году, инициированного президентом Дональдом Трампом. С тех пор США ужесточили санкции против Ирана, что вызвало ответные меры и углубило разногласия между странами.

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США могут прибегнуть к военным действиям против Ирана, если появится такая необходимость. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, добавив, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию. «Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах»,— передает слова Уиткоффа Reuters. Причиной напряженности между двумя странами Уиткофф назвал несовпадение интересов по ядерной сделке.  Напряженность в отношениях между США и Ираном усилилась после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году, инициированного президентом Дональдом Трампом. С тех пор США ужесточили санкции против Ирана, что вызвало ответные меры и углубило разногласия между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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