США не должны тратить деньги на Украину, но должны остановить конфликт: о чем сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении его российского коллеги Владимира Путина добиться разрешения украинского вопроса. По утверждению американского президента, взаимодействие с Россией оказывается проще, чем с Украиной, несмотря на то, что все преимущественные возможности находятся в руках Москвы. Об этом американский лидер сообщил во время своего выступления в Белом доме. Другие заявления Трампа — в материале URA.RU.
Трамп верит в намерения Путина
Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении российского президента Владимира Путина добиться разрешения украинского конфликта. По словам американского лидера, взаимодействие с Россией оказывается проще, чем с Украиной, несмотря на то, что все ключевые рычаги влияния находятся в руках Москвы.
«Я верю ему», — произнес Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о доверии к российскому президенту. Трамп также отметил, что отношения с Россией складываются «очень хорошо». Также лидер Штатов заявил, что президент России Владимир Путин не стремился к началу конфликта на Украине и желает его закончить.
США легче взаимодействовать с РФ, а не с Украиной
Президент США заявил, что Штатам сложнее налаживать взаимодействие с Украиной, по сравнению с Россией. Во время своего выступления в Овальном кабинете он отметил, что доверяет уверениям Москвы о ее намерениях способствовать мирному решению конфликта с Киевом.
Трамп убежден, что РФ и Украина настроены на мир
Президент Штатов выразил уверенность в том, что как Москва, так и Киев заинтересованы в разрешении украинского конфликта и прекращении огня. Трамп заявил, что если бы он не занимал пост президента, шансы на урегулирование конфликта были бы нулевыми.
США полностью прекратит помощь Киеву, если он не проявит готовность к миру
Администрация США прекратит оказывать помощь Украине, если Киев не проявит желание к решению конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.
«Если они (власти Украины — прим. URA.RU) не хотят урегулирования, мы оттуда уйдем. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — подчеркнул Трамп в ответ на вопрос о будущем американской помощи Украине.
Трамп не хочет тратить огромные средства на Украину
Президент США выразил желание прекратить крупные финансовые траты на Украину, которые были характерны для политики его предшественника Джо Байдена. Во время выступления в Белом доме Трамп критически оценил расходы, сравнив их с безудержным распределением денежных средств. Также Трамп отметил, что в отличие от европейских стран, которые получают определенные выгоды в обмен на поддержку Украины, Штаты не получают никаких заметных преимуществ.
Европа не знает, как завершить конфликт на Украине
Дональд Трамп выразил мнение, что европейские государства не обладают необходимым пониманием для разрешения конфликта на Украине. По его словам, у него самого есть представление о том, как можно достичь мирного решения. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о причинах, по которым, по мнению Трампа, европейские страны выступают против скорейшего завершения конфликта на Украине.
США не будут рассматривать возможность предоставления гарантий Киеву
Глава Штатов заявил, что США не будут рассматривать вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине до окончания конфликта в стране. «Я хочу положить конец [конфликту], прежде чем начну даже думать об этом», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме. Трамп подчеркнул, что решение вопроса о безопасности после урегулирования конфликта будет относительно простым.
Также Трамп объявил, что будущая поддержка Украины со стороны Штатов будет определяться ее готовностью к проведению мирных переговоров. В своем выступлении он выразил намерение США оказывать содействие Киеву, однако подчеркнул, что Украина должна проявить инициативу и выполнить необходимую работу.
Иран должен пойти на соглашение с США, если не хочет столкнуться с последствиями
Американский президент выразил мнение, что Иран должен либо заключить соглашение с Вашингтоном, либо в скором времени столкнуться с последствиями. Трамп не стал уточнять, какие именно действия могут быть предприняты со стороны США, однако подчеркнул, что Вашингтон не готов мириться с текущим состоянием отношений с Ираном.
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