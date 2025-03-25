Пермский край получит 552,8 млн рублей из федерального бюджета на строительство научно-производственного центра для разработки и испытаний беспилотных авиационных систем. Проект Прикамья стал одним из победителей в конкурсном отборе, проходившем на платформе Государственной информационной системы промышленности.
«Субсидии получат семь регионов, проекты которых победили в конкурсном отборе. В их числе — Пермский край, Якутия, Кабардино-Балкарская Республика, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская и Тульская области», — сказано в распоряжение от 20 марта 2025 года, опубликованном уточняют на сайте Правительства РФ.
О том, что Пермский край вошел в число семи регионов России, где займутся созданием беспилотников, стало известно в июле 2024 года. Средства на создание БПЛА будут выделены краевым бюджетом. Реализацией проекта займется научно-производственный центр «Парма-БАС».
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