23 марта 2025

Новый премьер Канады распустил парламент

Премьер Канады заявил о роспуске парламента и назначении выборов на 28 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Карни отверг идеи Трампа о присоединении к США
Карни отверг идеи Трампа о присоединении к США Фото:

В Канаде распустят парламент и назначат досрочные выборы на 28 апреля, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. По словам Карни, решение о новых выборах связано с необходимостью укрепления экономики и разрешения торговых споров с США.

«Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента Трампа», — заявил Карни в соцсети X.

Ранее новый премьер Канады Марк Карни отверг идеи Трампа о присоединении к США. Карни был избран новым лидером Либеральной партии Канады, станет следующим премьер-министром страны. Он набрал 86% голосов.

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В Канаде распустят парламент и назначат досрочные выборы на 28 апреля, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. По словам Карни, решение о новых выборах связано с необходимостью укрепления экономики и разрешения торговых споров с США. «Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента Трампа», — заявил Карни в соцсети X. Ранее новый премьер Канады Марк Карни отверг идеи Трампа о присоединении к США. Карни был избран новым лидером Либеральной партии Канады, станет следующим премьер-министром страны. Он набрал 86% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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