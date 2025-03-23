Курьеры в Пермском крае зарабатывают в 2,3 раза больше, чем люди с высшим образованием

Средняя зарплата курьеров в Пермском крае в 2025 году существенно выросла, достигнув отметки в 150,1 тысяч рублей. Это в 2,3 раза превышает зарплату специалистов с высшим образованием, которым предлагается около 65 тысяч.
«В 2025 году медианная зарплата в курьерских вакансиях в Пермском крае достигла 150,1 тысяч, что в 2,3 раза больше, чем у людей с высшим образованием. Специалистам с высшим образованием работодатели предлагают порядка 65 тысяч руб. В прошлом году зарплата курьеров была на на 33% меньше», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на аналитиков.
Ранее Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. По итогам 2024 года средняя предлагаемая зарплата курьеров в регионе увеличилась на 20%.
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