23 марта 2025
22 марта 2025

Курьеры в Пермском крае зарабатывают в 2,3 раза больше, чем люди с высшим образованием

Средняя зарплата курьеров в Пермском крае выросла до 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты курьеров в Пермском крае вновь повысились
Зарплаты курьеров в Пермском крае вновь повысились Фото:

Средняя зарплата курьеров в Пермском крае в 2025 году существенно выросла, достигнув отметки в 150,1 тысяч рублей. Это в 2,3 раза превышает зарплату специалистов с высшим образованием, которым предлагается около 65 тысяч. 

«В 2025 году медианная зарплата в курьерских вакансиях в Пермском крае достигла 150,1 тысяч, что в 2,3 раза больше, чем у людей с высшим образованием. Специалистам с высшим образованием работодатели предлагают порядка 65 тысяч руб. В прошлом году зарплата курьеров была на на 33% меньше», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на аналитиков.

Ранее Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. По итогам 2024 года средняя предлагаемая зарплата курьеров в регионе увеличилась на 20%.

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Средняя зарплата курьеров в Пермском крае в 2025 году существенно выросла, достигнув отметки в 150,1 тысяч рублей. Это в 2,3 раза превышает зарплату специалистов с высшим образованием, которым предлагается около 65 тысяч.  «В 2025 году медианная зарплата в курьерских вакансиях в Пермском крае достигла 150,1 тысяч, что в 2,3 раза больше, чем у людей с высшим образованием. Специалистам с высшим образованием работодатели предлагают порядка 65 тысяч руб. В прошлом году зарплата курьеров была на на 33% меньше», — сообщает РБК Пермь со ссылкой на аналитиков. Ранее Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. По итогам 2024 года средняя предлагаемая зарплата курьеров в регионе увеличилась на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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