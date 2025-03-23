Причины пожара, из-за которого сгорели десятки машин, пока неизвестны (архивное фото)
Во Владивостоке ночью на автостоянке сгорели около 30 машин. На место прибыли пожарные расчеты.
«Минимум 30 машин сгорели на автостоянке в Приморье. МЧС потушили огонь», — сообщил telegram-канал Mash.
Возгорание началось приблизительно в 23:00 мск 23 марта. Причины начавшегося возгорания пока неизвестны.
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