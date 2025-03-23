23 марта 2025

Десятки машин сгорели на автостоянке в Приморье. Видео

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Причины пожара, из-за которого сгорели десятки машин, пока неизвестны (архивное фото)
Причины пожара, из-за которого сгорели десятки машин, пока неизвестны (архивное фото) Фото:

Во Владивостоке ночью на автостоянке сгорели около 30 машин. На место прибыли пожарные расчеты.

«Минимум 30 машин сгорели на автостоянке в Приморье. МЧС потушили огонь», — сообщил telegram-канал Mash.

Возгорание началось приблизительно в 23:00 мск 23 марта. Причины начавшегося возгорания пока неизвестны. 

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Во Владивостоке ночью на автостоянке сгорели около 30 машин. На место прибыли пожарные расчеты. «Минимум 30 машин сгорели на автостоянке в Приморье. МЧС потушили огонь», — сообщил telegram-канал Mash. Возгорание началось приблизительно в 23:00 мск 23 марта. Причины начавшегося возгорания пока неизвестны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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