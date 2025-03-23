Власти Германии продолжают планировать размещение на своей территории американских ракет дальнего действия в 2026 году. Данное решение, принятое совместно с Вашингтоном в июле 2024 года, соответствует стратегическим национальным целям, утвержденным в рамках стратегии национальной безопасности от октября 2023 года, сообщили в посольстве ФРГ в Москве.
«Решение о размещении в Германии обычных американских систем вооружений большой дальности соответствует логике стратегии национальной безопасности. Она была принята федеральным правительством в октябре 2023 года в ответ на возросшую угрозу со стороны России», — прокомментировали в посольстве изданию «Известия».
Согласно данной стратегии, к 2026 году на территории Германии планируется размещение американских дальнобойных ракет, включая SM-6 и Tomahawk, а также экспериментальных гиперзвуковых систем вооружения. Данное решение было принято при на тот момент действующем президенте США Джо Байдене.
Как писало URA.RU, новое вооружение, которое Штаты планировали передать Германии, будет иметь значительно большую дальность действия, чем сейчас. При этом ранее в европейской стране признали, что не обладают необходимой эффективностью для противодействия баллистическим ракетам, такими как российский «Орешник», пишет «Национальная Служба Новостей».
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