В Екатеринбурге в Железнодорожном районе продают однокомнатную квартиру за 18 миллионов рублей, где квадратный метр стоит почти полмиллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Площадь квартиры 38,2 квадратных метров, площадь лоджии 5,7 квадратных метров. Квартира с дизайнерским ремонтом, вся мебель выполнена на заказ», — написано в объявлении. Квартира находится в ЖK «Eкатeрининcкий пapк» в пятиэтажном доме на последнем этаже.
По словам продавца, высота потолков 3 метра, а утепленную лоджию можно использовать в качестве дополнительной комнаты. Недалеко находится «Космос» и Филармония, а также гимназия №104 и №155 и школа №30.
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