23 марта 2025

Переговоры с США по Украине ведет бывший начальник главного штаба ВСУ

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Высокопоставленный военный участвует в переговорах США и Украины
Высокопоставленный военный участвует в переговорах США и Украины Фото:

Бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Украины, а ныне главный инспектор Министерства обороны Украины Анатолий Баргилевич участвует в переговорах с США, которые проходят в Саудовской Аравии. Об этом сообщают СМИ.

«Экс-начальник ГШ ВСУ Анатолий Баргилевич участвует в переговорах с США», — пишут РИА Новости. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что основные темы обсуждения на встрече касаются защиты энергетических объектов и критически важной инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию чиновников для участия в переговорах с США. В состав делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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Бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Украины, а ныне главный инспектор Министерства обороны Украины Анатолий Баргилевич участвует в переговорах с США, которые проходят в Саудовской Аравии. Об этом сообщают СМИ. «Экс-начальник ГШ ВСУ Анатолий Баргилевич участвует в переговорах с США», — пишут РИА Новости. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что основные темы обсуждения на встрече касаются защиты энергетических объектов и критически важной инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию чиновников для участия в переговорах с США. В состав делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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