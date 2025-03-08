Зеленский назвал состав делегации на переговоры с США

Зеленский: на переговоры с США поедут Ермак, Сибига, Умеров и другие
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Зеленский поедет в Саудовскую Аравию на следующей неделе
Зеленский поедет в Саудовскую Аравию на следующей неделе Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На переговоры с США от Украины поедут руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и другие. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«В делегацию войдут Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель Ермака Павел Палиса», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что главная тема для обсуждения двух делегаций — сделка о разработке редкоземельных ресурсов на территории Украины, а также ее отношения с США. 

Он отметил, что 8 марта в Киеве прошла встреча дипломатов Украины и Великобритании. Украинский лидер добавил, что поедет в Саудовскую Аравию на предстоящей неделе.

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На переговоры с США от Украины поедут руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и другие. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «В делегацию войдут Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель Ермака Павел Палиса», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что главная тема для обсуждения двух делегаций — сделка о разработке редкоземельных ресурсов на территории Украины, а также ее отношения с США.  Он отметил, что 8 марта в Киеве прошла встреча дипломатов Украины и Великобритании. Украинский лидер добавил, что поедет в Саудовскую Аравию на предстоящей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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