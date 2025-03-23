23 марта 2025

Против Трампа подали более сотни исков

Bloomberg: Трамп получил более 150 судебных исков за два месяца правления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация Трампа получила 150 исков, оспаривающие решения президента
Администрация Трампа получила 150 исков, оспаривающие решения президента Фото:

За первые два месяца своего президентства глава США Дональд Трамп получил более 150 исков, в которых подвергались сомнению законные основы действий его администрации. Об этом сообщает Bloomberg.

«За два месяца своего президентства Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными исками, которые оспаривают действия его исполнительной власти... Американские судьи часто принимают решения, идущие вразрез с позицией администрации», — пишет агентство Bloomberg.

Большинство исков связаны с ужесточением миграционной политики, в том числе с запретом на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих.

Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом США, заявил о значительных достижениях своей администрации за первые полтора месяца работы, подчеркнув, что это лишь начало его планов на президентство. Однако, несмотря на уверенные заявления, действия Трампа, включая ужесточение миграционной политики, вызвали широкий резонанс и привели к многочисленным судебным искам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За первые два месяца своего президентства глава США Дональд Трамп получил более 150 исков, в которых подвергались сомнению законные основы действий его администрации. Об этом сообщает Bloomberg. «За два месяца своего президентства Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными исками, которые оспаривают действия его исполнительной власти... Американские судьи часто принимают решения, идущие вразрез с позицией администрации», — пишет агентство Bloomberg. Большинство исков связаны с ужесточением миграционной политики, в том числе с запретом на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом США, заявил о значительных достижениях своей администрации за первые полтора месяца работы, подчеркнув, что это лишь начало его планов на президентство. Однако, несмотря на уверенные заявления, действия Трампа, включая ужесточение миграционной политики, вызвали широкий резонанс и привели к многочисленным судебным искам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...