Трамп выступает перед Конгрессом
Президент Штатов Дональд Трамп начал выступление перед Конгрессом США. Об этом сообщает Белый дом.
Лидер США в начале выступления заявил, что сделал за полтора месяца у власти больше, чем большинство администраций за все время. Трамп добавил, что «это только начало».
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