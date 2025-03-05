Трамп начал выступление перед конгрессом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп выступает перед Конгрессом
Трамп выступает перед Конгрессом Фото:

Президент Штатов Дональд Трамп начал выступление перед Конгрессом США. Об этом сообщает Белый дом. 

Лидер США в начале выступления заявил, что сделал за полтора месяца у власти больше, чем большинство администраций за все время. Трамп добавил, что «это только начало». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Штатов Дональд Трамп начал выступление перед Конгрессом США. Об этом сообщает Белый дом.  Лидер США в начале выступления заявил, что сделал за полтора месяца у власти больше, чем большинство администраций за все время. Трамп добавил, что «это только начало». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...