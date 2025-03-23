В Перми на пожаре пострадал человек

В Перми на улице Краматорская произошло горение дома, бани и надворных построек. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«Сообщение о пожаре в Перми поступило 23 марта в 19 часов 35 минут. До прибытия подразделений пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались два человека. Погибших на пожаре нет, но есть травмированный мужчина», — сообщает telegram-канал ведомства.
Уточняется, что площадь пожара составила 92 квадратных метра. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. В тушении участвовали 27 человек личного состава и семь единиц техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!