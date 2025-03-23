23 марта 2025
22 марта 2025

В Перми на пожаре пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тушении участвовали 27 человек личного состава и семь единиц техники
В тушении участвовали 27 человек личного состава и семь единиц техники Фото:

В Перми на улице Краматорская произошло горение дома, бани и надворных построек. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Сообщение о пожаре в Перми поступило 23 марта в 19 часов 35 минут. До прибытия подразделений пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались два человека. Погибших на пожаре нет, но есть травмированный мужчина», — сообщает telegram-канал ведомства.

Уточняется, что площадь пожара составила 92 квадратных метра. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. В тушении участвовали 27 человек личного состава и семь единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на улице Краматорская произошло горение дома, бани и надворных построек. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Сообщение о пожаре в Перми поступило 23 марта в 19 часов 35 минут. До прибытия подразделений пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались два человека. Погибших на пожаре нет, но есть травмированный мужчина», — сообщает telegram-канал ведомства. Уточняется, что площадь пожара составила 92 квадратных метра. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. В тушении участвовали 27 человек личного состава и семь единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...