Конституционный суд Южной Кореи восстановил Хана Док Су в должности премьера

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Суд Южной Кореи вернул должность премьер министру
Суд Южной Кореи вернул должность премьер министру Фото:

Конституционный суд Южной Кореи отклонил решение об импичменте премьер-министра Хан Док Су и восстановил его в должности и.о. президента. Об этом сообщает Yonhap.

«Импичмент Хана был отклонен пятью судьями суда 5 голосами против 1. Двое судей проголосовали за полное отклонение ходатайства об импичменте», — пишет Yonhap.

Ранее, Юн Сок Ель, президент Южной Кореи, был отстранен от должности и арестован после того, как ввел военное положение 3 декабря 2024 года, что было расценено как мятеж против конституционного строя. Должность и.о. президента временно занимал премьер-министр Хан Док Су.

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Конституционный суд Южной Кореи отклонил решение об импичменте премьер-министра Хан Док Су и восстановил его в должности и.о. президента. Об этом сообщает Yonhap. «Импичмент Хана был отклонен пятью судьями суда 5 голосами против 1. Двое судей проголосовали за полное отклонение ходатайства об импичменте», — пишет Yonhap. Ранее, Юн Сок Ель, президент Южной Кореи, был отстранен от должности и арестован после того, как ввел военное положение 3 декабря 2024 года, что было расценено как мятеж против конституционного строя. Должность и.о. президента временно занимал премьер-министр Хан Док Су.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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