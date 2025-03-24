Конституционный суд Южной Кореи восстановил Хана Док Су в должности премьера

Конституционный суд Южной Кореи отклонил решение об импичменте премьер-министра Хан Док Су и восстановил его в должности и.о. президента. Об этом сообщает Yonhap.
«Импичмент Хана был отклонен пятью судьями суда 5 голосами против 1. Двое судей проголосовали за полное отклонение ходатайства об импичменте», — пишет Yonhap.
Ранее, Юн Сок Ель, президент Южной Кореи, был отстранен от должности и арестован после того, как ввел военное положение 3 декабря 2024 года, что было расценено как мятеж против конституционного строя. Должность и.о. президента временно занимал премьер-министр Хан Док Су.
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