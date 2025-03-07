Суд освободил президента Южной Кореи из-под стражи

Южнокорейский суд освободил из-под стражи президента республики Юн Сок Еля. По данным агентства Yonhap, суд удовлетворил ходатайство политика.
«Объявленный импичментом президент Юн Сок Ель был освобожден из-под стражи в пятницу. Суд удовлетворил его просьбу об отмене ареста в связи с кратковременным введением им военного положения», — передает агентство.
Парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Еля от должности президента из-за того, что тот ввел военное положение 3 декабря 2024 года. Главу государства задержали 15 января. Его обвинили в мятеже против конституционного строя.
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