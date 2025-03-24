В Сибири паводок подтопил сотни дачных участков

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По всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка
По всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка Фото:

В Иркутской области произошло подтопление 29 жилых домов и 192 приусадебных участков из-за интенсивного снеготаяния. Сильнее всего пострадал в Иркутский район, где вода затопила территории 178 участков. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«На данный момент по всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка. Оперативные службы продолжают круглосуточную работу», — написал гкбернатор в своем telegram-канале.

На фоне высоких дневных температур с 21 марта на территории Иркутской области происходит интенсивное снеготаяние. В регионе введен режим повышенной готовности, задействованы значительные ресурсы для ликвидации последствий подтопления. В частности, для откачки воды используются мотопомпы, ассенизаторы, экскаваторы и пожарно-насосные станции, сказано на сайте регионального МЧС.

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В Иркутской области произошло подтопление 29 жилых домов и 192 приусадебных участков из-за интенсивного снеготаяния. Сильнее всего пострадал в Иркутский район, где вода затопила территории 178 участков. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. «На данный момент по всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка. Оперативные службы продолжают круглосуточную работу», — написал гкбернатор в своем telegram-канале. На фоне высоких дневных температур с 21 марта на территории Иркутской области происходит интенсивное снеготаяние. В регионе введен режим повышенной готовности, задействованы значительные ресурсы для ликвидации последствий подтопления. В частности, для откачки воды используются мотопомпы, ассенизаторы, экскаваторы и пожарно-насосные станции, сказано на сайте регионального МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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