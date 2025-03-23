23 марта 2025
22 марта 2025

Ледоход в челябинском лесу уничтожил аншлаги и шлагбаумы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход уничтожил конструкции по берегам Юрюзани
Ледоход уничтожил конструкции по берегам Юрюзани Фото:

В лесах Катав-Ивановского района (Челябинская область) ледоход сломал аншлаги и шлагбаумы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга», инфраструктура пострадала, поскольку лед зашел глубже в сторону берега.

«Ледоход на Юрюзани легко погнул и вырвал из земли аншлаги с обозначением границы национального парка. Пострадали также шлагбаумы, преграждающие въезд на его территорию», — пояснили URA.RU в нацпарке.

Восстановительные работы в нацпарке планируют начать, как только это станет возможно с учетом погодных условий. Сотрудники нацпарка продолжат фиксировать уровень ущерба. Сотрудники проведут оценку состояния других объектов инфраструктуры.

Инспекторы нацпарка «Зигальга» обходят берега реки в районе села Тюлюк и вниз по течению Юрюзани, чтобы оценить полный объем повреждений. Предпринимаемые меры позволят восстановить нарушенную инфраструктуру. Это сделают, когда позволит погода.

Весной таяние снега началось раньше срока. После прохождения большой воды 21 марта переправу через Юрюзань открыли для туристов. 

С повреждениями от ледяной стихии инспекторы нацпарка столкнулись впервые
С повреждениями от ледяной стихии инспекторы нацпарка столкнулись впервые
Фото:
В настоящий момент сотрудники подсчитывают ущерб
В настоящий момент сотрудники подсчитывают ущерб
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Восстановительные работы начнутся, когда позволит погода
Восстановительные работы начнутся, когда позволит погода
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В лесах Катав-Ивановского района (Челябинская область) ледоход сломал аншлаги и шлагбаумы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга», инфраструктура пострадала, поскольку лед зашел глубже в сторону берега. «Ледоход на Юрюзани легко погнул и вырвал из земли аншлаги с обозначением границы национального парка. Пострадали также шлагбаумы, преграждающие въезд на его территорию», — пояснили URA.RU в нацпарке. Восстановительные работы в нацпарке планируют начать, как только это станет возможно с учетом погодных условий. Сотрудники нацпарка продолжат фиксировать уровень ущерба. Сотрудники проведут оценку состояния других объектов инфраструктуры. Инспекторы нацпарка «Зигальга» обходят берега реки в районе села Тюлюк и вниз по течению Юрюзани, чтобы оценить полный объем повреждений. Предпринимаемые меры позволят восстановить нарушенную инфраструктуру. Это сделают, когда позволит погода. Весной таяние снега началось раньше срока. После прохождения большой воды 21 марта переправу через Юрюзань открыли для туристов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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