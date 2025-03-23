В лесах Катав-Ивановского района (Челябинская область) ледоход сломал аншлаги и шлагбаумы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Зигальга», инфраструктура пострадала, поскольку лед зашел глубже в сторону берега.
«Ледоход на Юрюзани легко погнул и вырвал из земли аншлаги с обозначением границы национального парка. Пострадали также шлагбаумы, преграждающие въезд на его территорию», — пояснили URA.RU в нацпарке.
Восстановительные работы в нацпарке планируют начать, как только это станет возможно с учетом погодных условий. Сотрудники нацпарка продолжат фиксировать уровень ущерба. Сотрудники проведут оценку состояния других объектов инфраструктуры.
Инспекторы нацпарка «Зигальга» обходят берега реки в районе села Тюлюк и вниз по течению Юрюзани, чтобы оценить полный объем повреждений. Предпринимаемые меры позволят восстановить нарушенную инфраструктуру. Это сделают, когда позволит погода.
Весной таяние снега началось раньше срока. После прохождения большой воды 21 марта переправу через Юрюзань открыли для туристов.
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