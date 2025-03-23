23 марта 2025
22 марта 2025

Семь ландшафтных пожаров произошли в Челябинской области за выходные

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В Челябинской области открыт сезон ландшафтных пожаров (архивное фото)
В Челябинской области открыт сезон ландшафтных пожаров (архивное фото) Фото:

Семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара произошли в Челябинской области за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Ландшафтных пожаров за выходные произошло семь, площадь у всех разная — от 300 квадратов до одно гектара. Везде горел сухостой (трава)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Два пожара произошли в поселке Агаповка, еще один по Агаповскому шоссе. Возгорания зафиксированы по Челябинскому тракту, в поселке Кировский, по Холмогорскому шоссе около Магнитогорска и в самом Магнитогорске по улице Сельская.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара произошли в Челябинской области за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Ландшафтных пожаров за выходные произошло семь, площадь у всех разная — от 300 квадратов до одно гектара. Везде горел сухостой (трава)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Два пожара произошли в поселке Агаповка, еще один по Агаповскому шоссе. Возгорания зафиксированы по Челябинскому тракту, в поселке Кировский, по Холмогорскому шоссе около Магнитогорска и в самом Магнитогорске по улице Сельская.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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