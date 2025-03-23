Семь ландшафтных пожаров произошли в Челябинской области за выходные

Семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара произошли в Челябинской области за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Ландшафтных пожаров за выходные произошло семь, площадь у всех разная — от 300 квадратов до одно гектара. Везде горел сухостой (трава)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Два пожара произошли в поселке Агаповка, еще один по Агаповскому шоссе. Возгорания зафиксированы по Челябинскому тракту, в поселке Кировский, по Холмогорскому шоссе около Магнитогорска и в самом Магнитогорске по улице Сельская.
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