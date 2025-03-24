В деле Буданова* фигурируют атаки на 13 регионов России

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В дело Буданова* вошли атаки БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область, Курскую и Смоленскую области, а также на Севастополь
В дело Буданова* вошли атаки БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область, Курскую и Смоленскую области, а также на Севастополь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рамках уголовного дела, возбужденного против главы военной разведки Украины Кирилла Буданова (признан в РФ экстремистом и террористом), рассматриваются эпизоды с использованием беспилотных летательных аппаратов в 13 регионах Российской Федерации. Об этом сообщается в судебных материалах.

«В уголовном деле Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ», — передает РИА Новости содержание материалов дела. Там уточнили, что атаки были направлены на Москву и Московскую область, Курскую и Смоленскую области, а также на Севастополь.

Ранее в отношении Буданова были возбуждены не менее трех уголовных дел. Кроме того, российский суд вынес решение о его заочном аресте, причем такое решение было принято дважды, передает «360.ru».

*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом

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В рамках уголовного дела, возбужденного против главы военной разведки Украины Кирилла Буданова (признан в РФ экстремистом и террористом), рассматриваются эпизоды с использованием беспилотных летательных аппаратов в 13 регионах Российской Федерации. Об этом сообщается в судебных материалах. «В уголовном деле Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ», — передает РИА Новости содержание материалов дела. Там уточнили, что атаки были направлены на Москву и Московскую область, Курскую и Смоленскую области, а также на Севастополь. Ранее в отношении Буданова были возбуждены не менее трех уголовных дел. Кроме того, российский суд вынес решение о его заочном аресте, причем такое решение было принято дважды, передает «360.ru». *Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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