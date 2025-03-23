В Челябинской области остро не хватает врачей и дворников

Челябинские работодатели остро нуждаются во врачах для поликлиник с больницами и дворников. Как URA.RU пояснили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в феврале компаниям также не хватает продавцов и фармацевтов.
«Самыми остродефицитными оказались врачи и дворники. На одну вакансию для них пришлось лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов», — рассказали URA.RU в офисе HeadHunter.
Поскольку в среднем на одну вакансию в регионе заявлено по 4,5 резюме, претендентов дефицитных специальностей оказалось в 6,4 раза меньше общего показателя. При этом активность кандидатов на рынке труда заметно выросла. В сравнении с данными 2024 года, искать работу стали на 47% больше соискателей, чем было прежде. В то же время работодатели снизили потребность в кадрах на 25%.
В розничной торговле на одну вакансию пришлось всего 1,4 резюме, в медицине и фармацевтике — 2,1, в производстве и сервисном обслуживании — 3,0 резюме. Работодатели испытали дефицит пекарей, кондитеров (1,1 резюме на вакансию), администраторов магазина и торгового зала (1,2), товароведов и ветеринаров.
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