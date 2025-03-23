В Челябинске сносят нелегальные ларьки

В Челябинске продолжается очищение городских улиц от нелегальных торговых объектов. Как сообщила на аппаратном совещании замглавы города Ирина Волковинская, в работе муниципальных служб находятся 19 таких киосков.
«На прошлой неделе МКУ „Городская среда“ продолжила работу по демонтажу нестационарных объектов. В данный момент в работе находятся 19 таких объектов», — передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города слова Волковинской.
В Челябинске продолжают сносить незаконные ларьки и павильоны. Плановая работа ведется по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина
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