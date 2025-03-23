23 марта 2025

В Челябинске сносят нелегальные ларьки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В работе муниципальных служб находятся 19 объектов
В работе муниципальных служб находятся 19 объектов Фото:

В Челябинске продолжается очищение городских улиц от нелегальных торговых объектов. Как сообщила на аппаратном совещании замглавы города Ирина Волковинская, в работе муниципальных служб находятся 19 таких киосков.

«На прошлой неделе МКУ „Городская среда“ продолжила работу по демонтажу нестационарных объектов. В данный момент в работе находятся 19 таких объектов», — передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города слова Волковинской.

В Челябинске продолжают сносить незаконные ларьки и павильоны. Плановая работа ведется по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина

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В Челябинске продолжается очищение городских улиц от нелегальных торговых объектов. Как сообщила на аппаратном совещании замглавы города Ирина Волковинская, в работе муниципальных служб находятся 19 таких киосков. «На прошлой неделе МКУ „Городская среда“ продолжила работу по демонтажу нестационарных объектов. В данный момент в работе находятся 19 таких объектов», — передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания у главы города слова Волковинской. В Челябинске продолжают сносить незаконные ларьки и павильоны. Плановая работа ведется по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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