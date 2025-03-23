Челябинский «Трактор» открыл продажу билетов на домашние игры плей-офф

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первый раунд Кубка Гагарина-2025. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Билеты на домашние матчи плей-офф ждут. Старт продаж 24 марта в 10:00», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор» на официальном сайте. В первом раунде плей-офф «Трактор» сыграет с «Адмиралом» (Владивосток). Первые две игры пройдут в Челябинске 27 и 29 марта. Далее во Владивостоке 31 марта и 2 апреля.
Болельщики могут купить билеты на официальном сайте клуба только через личный кабинет, напомнили в «Тракторе». В одном заказе максимум можно приобрести четыре билета на один матч. В кассах ледовой арены «Трактор» билеты доступны для продажи только для льготных категорий граждан и в ресторан.
Челябинский «Трактор» по итогам регулярного чемпионата 2024/2025 стал лидером Восточной конференции КХЛ. За 68-мь игр команда заработала 96 очков. Показать лучшие за последние 13 лет результаты команде помогло руководство канадского тренера Бенуа Гру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».