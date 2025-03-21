«Трактор»: ставка на Гру пока сыграла, но все решит плей-офф. Видео

22 марта 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Тактика Бенуа Гру по ходу чемпионата оказалась эффективной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» занял первое место в Восточной конференции. Это лучший результат клуба в чемпионате за последние 13 лет. Он показывает, что ставка на канадского тренера Бенуа Гру пока выглядит оправданной. Решение о подписании контракта с Гру в мае прошлого года было неожиданным для болельщиков и для большинства специалистов. В сезоне 2023/2024 «Трактор» завоевал бронзовые медали Кубка Гагарина. Расторгнув контракт с главным тренером Алексеем Заварухиным, руководство клуба нарушило обещание, что контракт со специалистом будет продлен, если клуб пройдет первые два раунда плей-офф. Решение выглядело сомнительным и с той точки зрения, что титулованным канадского тренера назвать можно едва ли. Его главное достижение на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира со сборной Канады 2015 года. В НХЛ он не работал, был главным тренером клубов второй по силе в Северной Америке Американской хоккейной лиги. Так что в межсезонье к специалисту спортивная общественность Челябинска отнеслась скорее скептически. Смутили и первые кадровые изменения. «Трактор» избавился от квалифицированных хоккеистов Антона Бурдасова, Альберта Яруллина и Никиты Сошникова. Правда, взамен появились центрфорварды Андрей Светлаков и Андрей Кадейкин, а также легионеры — нападающий Дилан Сикьюра, по ходу сезона перешедший в московское «Динамо», и защитник Стивен Кэмпфер. Гру показал новый для Челябинска тренерский стиль. Он без стеснения тасовал тройки нападения и даже выставлял защитников на позиции нападающих. Причем, делал это не только на предсезонных турнирах, но и по ходу чемпионата. И эта тактика принесла результат. На протяжении всего чемпионата «Трактор» был одним из лидеров конференции, а с ноября до конца регулярки не покидал первого места на Востоке. И это безусловный успех канадца и команды в регулярном чемпионате. Есть и несколько впечатляющих клубных рекордов. «Трактор» одержал победу с самым крупным счетом в своей истории в КХЛ над казахстанским «Барысом» — 8:0. Кроме того, побит прошлогодний рекорд результативности за одну регулярку: если в сезоне 2023/2024 челябинцы забросили 183 шайбы, то по состоянию на 19 марта 2025 — уже 221. А нападающий Виталий Кравцов первым из игроков «Трактора» преодолел планку в 100 забитых голов в КХЛ. Впрочем, абсолютного повторения успеха 2012 года клубу достичь не удалось. Тогда «Трактор» выиграл не только конференцию, но и стал лидером в лиге в целом. В этом сезоне клуб стал первым только среди команд Восточной конференции, уступив лидерство в лиге ярославскому «Локомотиву». Сегодня состоится последняя в сезоне для «Трактора» игра регулярки против «Амура», которая не повлияет на положение команд в турнирной таблице. Однако борьба за главный трофей лиги — Кубок Гагарина — только начинается. И «Трактору», и самому Бенуа Гру еще предстоит показать, насколько команда готова к борьбе за кубок в играх на вылет. И оценивать работу канадца будут по результатам именно этих матчей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» занял первое место в Восточной конференции. Это лучший результат клуба в чемпионате за последние 13 лет. Он показывает, что ставка на канадского тренера Бенуа Гру пока выглядит оправданной. Решение о подписании контракта с Гру в мае прошлого года было неожиданным для болельщиков и для большинства специалистов. В сезоне 2023/2024 «Трактор» завоевал бронзовые медали Кубка Гагарина. Расторгнув контракт с главным тренером Алексеем Заварухиным, руководство клуба нарушило обещание, что контракт со специалистом будет продлен, если клуб пройдет первые два раунда плей-офф. Решение выглядело сомнительным и с той точки зрения, что титулованным канадского тренера назвать можно едва ли. Его главное достижение на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира со сборной Канады 2015 года. В НХЛ он не работал, был главным тренером клубов второй по силе в Северной Америке Американской хоккейной лиги. Так что в межсезонье к специалисту спортивная общественность Челябинска отнеслась скорее скептически. Смутили и первые кадровые изменения. «Трактор» избавился от квалифицированных хоккеистов Антона Бурдасова, Альберта Яруллина и Никиты Сошникова. Правда, взамен появились центрфорварды Андрей Светлаков и Андрей Кадейкин, а также легионеры — нападающий Дилан Сикьюра, по ходу сезона перешедший в московское «Динамо», и защитник Стивен Кэмпфер. Гру показал новый для Челябинска тренерский стиль. Он без стеснения тасовал тройки нападения и даже выставлял защитников на позиции нападающих. Причем, делал это не только на предсезонных турнирах, но и по ходу чемпионата. И эта тактика принесла результат. На протяжении всего чемпионата «Трактор» был одним из лидеров конференции, а с ноября до конца регулярки не покидал первого места на Востоке. И это безусловный успех канадца и команды в регулярном чемпионате. Есть и несколько впечатляющих клубных рекордов. «Трактор» одержал победу с самым крупным счетом в своей истории в КХЛ над казахстанским «Барысом» — 8:0. Кроме того, побит прошлогодний рекорд результативности за одну регулярку: если в сезоне 2023/2024 челябинцы забросили 183 шайбы, то по состоянию на 19 марта 2025 — уже 221. А нападающий Виталий Кравцов первым из игроков «Трактора» преодолел планку в 100 забитых голов в КХЛ. Впрочем, абсолютного повторения успеха 2012 года клубу достичь не удалось. Тогда «Трактор» выиграл не только конференцию, но и стал лидером в лиге в целом. В этом сезоне клуб стал первым только среди команд Восточной конференции, уступив лидерство в лиге ярославскому «Локомотиву». Сегодня состоится последняя в сезоне для «Трактора» игра регулярки против «Амура», которая не повлияет на положение команд в турнирной таблице. Однако борьба за главный трофей лиги — Кубок Гагарина — только начинается. И «Трактору», и самому Бенуа Гру еще предстоит показать, насколько команда готова к борьбе за кубок в играх на вылет. И оценивать работу канадца будут по результатам именно этих матчей.