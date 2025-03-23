Мэрия Кургана расписала льготы для тех, кто подпишет контакт с Минобороны

Курганские военнослужащие получат поддержку от Министерства обороны. Для этого нужно заключить контракт сроком от 1 год для участия в специальной военной операции, сообщает пресс-служба города Кургана.
«Гарантированный доход за 1 год контракта при участии в СВО составит не менее 4 620 000 рублей, в том числе 210 000 рублей военнослужащий получает ежемесячно», — пишет ведомство. Также военнослужащие получат единовременную выплату в размере 2 100 000 рублей, которая действует с 7 октября 2024 года.
Еще одна из мер поддержки — возможность списания долгов до 10 миллионов рублей (контракт должен быть заключен с 1 декабря 2024 года). Дополнительные преференции включают надбавки за уничтоженную технику противника и страхование жизни военнослужащего государством.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы поддерживают госпрограмму, которая помогает героям СВО занимать руководящие посты в правительстве. Эти меры направлены на привлечение и поддержку участников военных действий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».