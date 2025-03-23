23 марта 2025

Мэрия Кургана расписала льготы для тех, кто подпишет контакт с Минобороны

Участники СВО из Кургана получат 4,6 миллиона за год службы
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские военные получат 4,6 миллиона рублей за год службы
Курганские военные получат 4,6 миллиона рублей за год службы Фото:

Курганские военнослужащие получат поддержку от Министерства обороны. Для этого нужно заключить контракт сроком от 1 год для участия в специальной военной операции, сообщает пресс-служба города Кургана.

«Гарантированный доход за 1 год контракта при участии в СВО составит не менее 4 620 000 рублей, в том числе 210 000 рублей военнослужащий получает ежемесячно», — пишет ведомство. Также военнослужащие получат единовременную выплату в размере 2 100 000 рублей, которая действует с 7 октября 2024 года. 

Еще одна из мер поддержки — возможность списания долгов до 10 миллионов рублей (контракт должен быть заключен с 1 декабря 2024 года). Дополнительные преференции включают надбавки за уничтоженную технику противника и страхование жизни военнослужащего государством.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы поддерживают госпрограмму, которая помогает героям СВО занимать руководящие посты в правительстве. Эти меры направлены на привлечение и поддержку участников военных действий.

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Курганские военнослужащие получат поддержку от Министерства обороны. Для этого нужно заключить контракт сроком от 1 год для участия в специальной военной операции, сообщает пресс-служба города Кургана. «Гарантированный доход за 1 год контракта при участии в СВО составит не менее 4 620 000 рублей, в том числе 210 000 рублей военнослужащий получает ежемесячно», — пишет ведомство. Также военнослужащие получат единовременную выплату в размере 2 100 000 рублей, которая действует с 7 октября 2024 года.  Еще одна из мер поддержки — возможность списания долгов до 10 миллионов рублей (контракт должен быть заключен с 1 декабря 2024 года). Дополнительные преференции включают надбавки за уничтоженную технику противника и страхование жизни военнослужащего государством. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы поддерживают госпрограмму, которая помогает героям СВО занимать руководящие посты в правительстве. Эти меры направлены на привлечение и поддержку участников военных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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