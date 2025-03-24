Екатеринбуржец до полусмерти избил соседа, спросившего, как дела

24 марта 2025 в 13:05 Размер текста - 17 +

Соседа взбесил невинный вопрос, все ли с ним в порядке Фото: Стас Этвеш © URA.RU Житель Екатеринбурга нанес тяжелые увечья своему соседу, поинтересовавшемуся, как дела. В итоге один попал в больницу, а второй в полицию, сообщил URA.RU источник. «Мужчина вечером возвращался к себе домой на улице Кобозева, 29. На втором этаже он увидел соседа: тот сидел в кресле на лестничной площадке. Парень спросил у знакомого: „С тобой все в порядке?“, и после этого ничего не помнит», — объяснил собеседник агентства. Когда он очнулся, то решил, что поскользнулся и упал, и обратился в больницу. Там ему диагностировали серьезные травмы: перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом носа и другие. Парня положили в отделение. Полицейским удалось выяснить, что пострадавший сам не падал, а его избил сосед. В тот день мужчина поругался с женой, напился и отыгрался на случайном человеке. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга нанес тяжелые увечья своему соседу, поинтересовавшемуся, как дела. В итоге один попал в больницу, а второй в полицию, сообщил URA.RU источник. «Мужчина вечером возвращался к себе домой на улице Кобозева, 29. На втором этаже он увидел соседа: тот сидел в кресле на лестничной площадке. Парень спросил у знакомого: „С тобой все в порядке?“, и после этого ничего не помнит», — объяснил собеседник агентства. Когда он очнулся, то решил, что поскользнулся и упал, и обратился в больницу. Там ему диагностировали серьезные травмы: перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом носа и другие. Парня положили в отделение. Полицейским удалось выяснить, что пострадавший сам не падал, а его избил сосед. В тот день мужчина поругался с женой, напился и отыгрался на случайном человеке. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».