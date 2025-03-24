Екатеринбуржец до полусмерти избил соседа, спросившего, как дела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Клипарт. Москва, драка, угроза, насилие, ссора, разборка, кулак, агрессия, злость, кулаки
Соседа взбесил невинный вопрос, все ли с ним в порядке Фото:

Житель Екатеринбурга нанес тяжелые увечья своему соседу, поинтересовавшемуся, как дела. В итоге один попал в больницу, а второй в полицию, сообщил URA.RU источник.

«Мужчина вечером возвращался к себе домой на улице Кобозева, 29. На втором этаже он увидел соседа: тот сидел в кресле на лестничной площадке. Парень спросил у знакомого: „С тобой все в порядке?“, и после этого ничего не помнит», — объяснил собеседник агентства.

Когда он очнулся, то решил, что поскользнулся и упал, и обратился в больницу. Там ему диагностировали серьезные травмы: перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом носа и другие. Парня положили в отделение.

Полицейским удалось выяснить, что пострадавший сам не падал, а его избил сосед. В тот день мужчина поругался с женой, напился и отыгрался на случайном человеке. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Екатеринбурга нанес тяжелые увечья своему соседу, поинтересовавшемуся, как дела. В итоге один попал в больницу, а второй в полицию, сообщил URA.RU источник. «Мужчина вечером возвращался к себе домой на улице Кобозева, 29. На втором этаже он увидел соседа: тот сидел в кресле на лестничной площадке. Парень спросил у знакомого: „С тобой все в порядке?“, и после этого ничего не помнит», — объяснил собеседник агентства. Когда он очнулся, то решил, что поскользнулся и упал, и обратился в больницу. Там ему диагностировали серьезные травмы: перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом носа и другие. Парня положили в отделение. Полицейским удалось выяснить, что пострадавший сам не падал, а его избил сосед. В тот день мужчина поругался с женой, напился и отыгрался на случайном человеке. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...