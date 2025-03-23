Тюменка незаконно прописала у себя почти сотню мигрантов

Хозяйка «резиновой» квартиры прописывала мигрантов безвозмездно
Жительница Тюмени прописала в своей квартире 83 мигранта за месяц. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления МВД России.
«Полиция уличила жительницу Тюмени в фиктивной постановке на учёт в своей квартире 83 иностранцев. Ранее судимая женщина зарегистрировала в своей квартире 83 иностранных гражданина, которые проживать в этой квартире не планировали», — говорится в сообщении.
Уточняется, что против тюменки завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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