23 марта 2025
22 марта 2025

Тюменка незаконно прописала у себя почти сотню мигрантов

Жительница Тюмени прописала в своей квартире 83 иностранца за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Хозяйка «резиновой» квартиры прописывала мигрантов безвозмездно
Хозяйка «резиновой» квартиры прописывала мигрантов безвозмездно Фото:

Жительница Тюмени прописала в своей квартире 83 мигранта за месяц. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления МВД России.

«Полиция уличила жительницу Тюмени в фиктивной постановке на учёт в своей квартире 83 иностранцев. Ранее судимая женщина зарегистрировала в своей квартире 83 иностранных гражданина, которые проживать в этой квартире не планировали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что против тюменки завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. 

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Жительница Тюмени прописала в своей квартире 83 мигранта за месяц. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления МВД России. «Полиция уличила жительницу Тюмени в фиктивной постановке на учёт в своей квартире 83 иностранцев. Ранее судимая женщина зарегистрировала в своей квартире 83 иностранных гражданина, которые проживать в этой квартире не планировали», — говорится в сообщении. Уточняется, что против тюменки завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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