23 марта 2025

В Кургане скоропостижно скончался начальник отдела департамента АПК Проскуряков

© Служба новостей «URA.RU»
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Скончался начальник отдела курганского департамента АПК
Скончался начальник отдела курганского департамента АПК Фото:

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области объявил о скоропостижной кончине Дмитрия Проскурякова, занимавшего должность начальника отдела агропроизводства. Мужчине было 53 года. Сообщение о его уходе из жизни было опубликовано в официальном пресс-релизе департамента.

«Департамент агропромышленного комплекса Курганской области с прискорбием сообщает о том, что из жизни скоропостижно ушел Дмитрий Александрович Проскуряков», — информирует telegram-канал департамента. Сотрудники и руководители департамента выражают соболезнования родным и близким. 

Проскуряков проработал в департаменте агропромышленного комплекса Курганской области с 2007 года, пройдя путь от ведущего специалиста до исполняющего обязанности начальника отдела агропроизводства. Прощание с ним состоится 26 марта в 11:00 по адресу: село Целинное, улица Кирова, дом 30.

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Департамент агропромышленного комплекса Курганской области объявил о скоропостижной кончине Дмитрия Проскурякова, занимавшего должность начальника отдела агропроизводства. Мужчине было 53 года. Сообщение о его уходе из жизни было опубликовано в официальном пресс-релизе департамента. «Департамент агропромышленного комплекса Курганской области с прискорбием сообщает о том, что из жизни скоропостижно ушел Дмитрий Александрович Проскуряков», — информирует telegram-канал департамента. Сотрудники и руководители департамента выражают соболезнования родным и близким.  Проскуряков проработал в департаменте агропромышленного комплекса Курганской области с 2007 года, пройдя путь от ведущего специалиста до исполняющего обязанности начальника отдела агропроизводства. Прощание с ним состоится 26 марта в 11:00 по адресу: село Целинное, улица Кирова, дом 30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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