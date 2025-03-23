В Кургане скоропостижно скончался начальник отдела департамента АПК Проскуряков

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области объявил о скоропостижной кончине Дмитрия Проскурякова, занимавшего должность начальника отдела агропроизводства. Мужчине было 53 года. Сообщение о его уходе из жизни было опубликовано в официальном пресс-релизе департамента.
«Департамент агропромышленного комплекса Курганской области с прискорбием сообщает о том, что из жизни скоропостижно ушел Дмитрий Александрович Проскуряков», — информирует telegram-канал департамента. Сотрудники и руководители департамента выражают соболезнования родным и близким.
Проскуряков проработал в департаменте агропромышленного комплекса Курганской области с 2007 года, пройдя путь от ведущего специалиста до исполняющего обязанности начальника отдела агропроизводства. Прощание с ним состоится 26 марта в 11:00 по адресу: село Целинное, улица Кирова, дом 30.
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