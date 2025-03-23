В Пермском крае назначен замминистра транспорта

В Министерстве транспорта Пермского края произошли кадровые перестановки. Максим Зорин, который курировал интеллектуальную транспортную систему и цифровую модернизацию, покинул свой пост.
«Это произошло это еще в феврале. Причины ухода в ведомстве не раскрывают. Вакантную должность занял Максим Михеев», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
С 2021 по 2024 год Максим Михеев работал главным экспертом в ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края». После этого стал там замдиректора.
На посте замминистра краевого ведомства ему предстоит возглавить отдел организационной работы. В том числе, отвечать за взаимодействие с обращениями населения. Также в его функционал входят: вопросы контрактации министерства и подведомственных учреждений, контроль за деятельностью ГКУ «ЦБДД Пермского края», цифровизация транспортной сферы и обеспечение информационной безопасности.
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