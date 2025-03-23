23 марта 2025

В Пермском крае назначен замминистра транспорта

Заместителем министра транспорта Пермского края стал Максим Михеев
© Служба новостей «URA.RU»
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Он будет отвечать за работу с обращениями жителей
Он будет отвечать за работу с обращениями жителей Фото:

В Министерстве транспорта Пермского края произошли кадровые перестановки. Максим Зорин, который курировал интеллектуальную транспортную систему и цифровую модернизацию, покинул свой пост.

«Это произошло это еще в феврале. Причины ухода в ведомстве не раскрывают. Вакантную должность занял Максим Михеев», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

С 2021 по 2024 год Максим Михеев работал главным экспертом в ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края». После этого стал там замдиректора.

На посте замминистра краевого ведомства ему предстоит возглавить отдел организационной работы. В том числе, отвечать за взаимодействие с обращениями населения. Также в его функционал входят: вопросы контрактации министерства и подведомственных учреждений, контроль за деятельностью ГКУ «ЦБДД Пермского края», цифровизация транспортной сферы и обеспечение информационной безопасности.

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В Министерстве транспорта Пермского края произошли кадровые перестановки. Максим Зорин, который курировал интеллектуальную транспортную систему и цифровую модернизацию, покинул свой пост. «Это произошло это еще в феврале. Причины ухода в ведомстве не раскрывают. Вакантную должность занял Максим Михеев», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». С 2021 по 2024 год Максим Михеев работал главным экспертом в ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края». После этого стал там замдиректора. На посте замминистра краевого ведомства ему предстоит возглавить отдел организационной работы. В том числе, отвечать за взаимодействие с обращениями населения. Также в его функционал входят: вопросы контрактации министерства и подведомственных учреждений, контроль за деятельностью ГКУ «ЦБДД Пермского края», цифровизация транспортной сферы и обеспечение информационной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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