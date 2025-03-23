23 марта 2025

Пермячка не может доказать, что родилась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря омбудсмену девушка получила свидетельство о рождении
Благодаря омбудсмену девушка получила свидетельство о рождении Фото:

Жительница Перми 21 год живет без документов. Доказать свое существование она пыталась, но все попытки были безуспешными. Тогда она обратилась к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Омбудсмен рассказал URA.RU о том, каких результатов удалось добиться.

«Девушка неоднократно пыталась получить документы. Сейчас ей 21 год и установить личность можно только через суд. Мы оказали помощь пермячке и совместными усилиями с различными ведомствами подготовили пакет документов для защиты ее прав в суде. Уже сейчас она получила первый в своей жизни документ — свидетельство о рождении», — рассказал Сапко агентству.

Он отметил, что к сложившейся ситуации пермячку привело поведение матери. В свое время женщина никуда не сообщила о том, что родила дочь. Девочка не посещала детский сад, она недолго ходила в воскресную школу, а в обычной так и не отучилась.

Девушка пришла на прием к пермскому омбудсмену
Девушка пришла на прием к пермскому омбудсмену
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Жительница Перми 21 год живет без документов. Доказать свое существование она пыталась, но все попытки были безуспешными. Тогда она обратилась к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Омбудсмен рассказал URA.RU о том, каких результатов удалось добиться. «Девушка неоднократно пыталась получить документы. Сейчас ей 21 год и установить личность можно только через суд. Мы оказали помощь пермячке и совместными усилиями с различными ведомствами подготовили пакет документов для защиты ее прав в суде. Уже сейчас она получила первый в своей жизни документ — свидетельство о рождении», — рассказал Сапко агентству. Он отметил, что к сложившейся ситуации пермячку привело поведение матери. В свое время женщина никуда не сообщила о том, что родила дочь. Девочка не посещала детский сад, она недолго ходила в воскресную школу, а в обычной так и не отучилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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