Жительница Перми 21 год живет без документов. Доказать свое существование она пыталась, но все попытки были безуспешными. Тогда она обратилась к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Омбудсмен рассказал URA.RU о том, каких результатов удалось добиться.
«Девушка неоднократно пыталась получить документы. Сейчас ей 21 год и установить личность можно только через суд. Мы оказали помощь пермячке и совместными усилиями с различными ведомствами подготовили пакет документов для защиты ее прав в суде. Уже сейчас она получила первый в своей жизни документ — свидетельство о рождении», — рассказал Сапко агентству.
Он отметил, что к сложившейся ситуации пермячку привело поведение матери. В свое время женщина никуда не сообщила о том, что родила дочь. Девочка не посещала детский сад, она недолго ходила в воскресную школу, а в обычной так и не отучилась.
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