Известия: российские банкоматы отказываются принимать новые купюры

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Со сложностями в работе банкоматов столкнулись клиенты банков и кредитные организации
Со сложностями в работе банкоматов столкнулись клиенты банков и кредитные организации Фото:

В России возникли трудности с адаптацией банкоматов к новым пятитысячным банкнотам, которые были недавно введены в обращение. В число финансовых учреждений, столкнувшихся с этой проблемой, входят такие крупные банки как «Альфа-Банк», ВТБ, «Совкомбанк» и «Новикомбанк». По сообщениям пользователей, банкоматы не всегда корректно работают с новыми купюрами: они либо отказываются их принимать, либо выплевывают обратно. Об этом пишут Известия. 

«Некоторые банкоматы в России до сих пор не принимают новые пятитысячные купюры <...> это связано с тем, что компании — производители ATM, присутствовавшие на рынке последние два десятилетия, покинули РФ после начала СВО.  С тех пор они не поддерживают прикладное ПО и не разрабатывают для России шаблоны под новые купюры», — рассказали журналистам эксперты. 

В Центральном банке сообщили, что проблема с принятием новых купюр банкоматами не имеет широкого распространения. По данным специалистов, поступало лишь несколько жалоб на работу устройств. Ожидается, что в ближайшее время банкоматы будут настроены для приема новых купюр.

В октябре 2023 года Центральный банк России представил новую банкноту номиналом 5000 рублей, посвященную Екатеринбургу. Планировалось, что новые денежные знаки будут вводиться в обращение поэтапно и будут использоваться наряду с уже существующими купюрами, выпущенными в 1997 году.

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В России возникли трудности с адаптацией банкоматов к новым пятитысячным банкнотам, которые были недавно введены в обращение. В число финансовых учреждений, столкнувшихся с этой проблемой, входят такие крупные банки как «Альфа-Банк», ВТБ, «Совкомбанк» и «Новикомбанк». По сообщениям пользователей, банкоматы не всегда корректно работают с новыми купюрами: они либо отказываются их принимать, либо выплевывают обратно. Об этом пишут Известия.  «Некоторые банкоматы в России до сих пор не принимают новые пятитысячные купюры <...> это связано с тем, что компании — производители ATM, присутствовавшие на рынке последние два десятилетия, покинули РФ после начала СВО.  С тех пор они не поддерживают прикладное ПО и не разрабатывают для России шаблоны под новые купюры», — рассказали журналистам эксперты.  В Центральном банке сообщили, что проблема с принятием новых купюр банкоматами не имеет широкого распространения. По данным специалистов, поступало лишь несколько жалоб на работу устройств. Ожидается, что в ближайшее время банкоматы будут настроены для приема новых купюр. В октябре 2023 года Центральный банк России представил новую банкноту номиналом 5000 рублей, посвященную Екатеринбургу. Планировалось, что новые денежные знаки будут вводиться в обращение поэтапно и будут использоваться наряду с уже существующими купюрами, выпущенными в 1997 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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