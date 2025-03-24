Известия: российские банкоматы отказываются принимать новые купюры

В России возникли трудности с адаптацией банкоматов к новым пятитысячным банкнотам, которые были недавно введены в обращение. В число финансовых учреждений, столкнувшихся с этой проблемой, входят такие крупные банки как «Альфа-Банк», ВТБ, «Совкомбанк» и «Новикомбанк». По сообщениям пользователей, банкоматы не всегда корректно работают с новыми купюрами: они либо отказываются их принимать, либо выплевывают обратно. Об этом пишут Известия.
«Некоторые банкоматы в России до сих пор не принимают новые пятитысячные купюры <...> это связано с тем, что компании — производители ATM, присутствовавшие на рынке последние два десятилетия, покинули РФ после начала СВО. С тех пор они не поддерживают прикладное ПО и не разрабатывают для России шаблоны под новые купюры», — рассказали журналистам эксперты.
В Центральном банке сообщили, что проблема с принятием новых купюр банкоматами не имеет широкого распространения. По данным специалистов, поступало лишь несколько жалоб на работу устройств. Ожидается, что в ближайшее время банкоматы будут настроены для приема новых купюр.
В октябре 2023 года Центральный банк России представил новую банкноту номиналом 5000 рублей, посвященную Екатеринбургу. Планировалось, что новые денежные знаки будут вводиться в обращение поэтапно и будут использоваться наряду с уже существующими купюрами, выпущенными в 1997 году.
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