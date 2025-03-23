В Челябинске 70-летняя Раиса Брюханова, которая на пенсии продолжает работать в детском саду младшим воспитателем, живет в ледяном затопленном бараке, который никому не принадлежит. Челябинка исправно оплачивает коммунальные квитанции, однако зимой в квартире всего 15 градусов тепла и разрастается плесень, а по полу нужно ходить в резиновых сапогах. Подробности истории читайте в материале URA.RU.
«Раиса Андреевна проработала на железной дороге 30 лет, сейчас работает в нашем садике младшим воспитателем. Замечательный отзывчивый человек, она вынуждена жить в ледяном затопленном бараке. Ее мама получила здесь временное жилье от ОПМС-42, коллега живет здесь уже 60 лет, платит по всем квитанциям, однако никаких документов на квартиру у нее нет, как и другого жилья», — рассказали URA.RU коллеги бабушки.
На челябинской карте этот дом №4 по переулку 10-й Лобинский значится, как одноэтажный четырехподъездный дом. По словам соседей женщины, большинство бараков в этом районе были за эти годы расселены.
«Второй год ее топит, ей приходится бороться с этим в одиночку. Зимой дома всего около 15 градусов, на стенах изморозь и плесень, дом аварийный, но у нее нет документов, что она собственница. Мы пытались ей помочь, делали запрос в областной архив, но нам пришел ответ, что у них данных по этому зданию нет», — добавили URA.RU коллеги.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД, в ОАО «РЖД» такой объект не значится. Согласно сведениям публичной кадастровой карты, данный дом указан, однако ни строение, ни земля под ним не находится в чьей-либо собственности. В пресс-службе городской мэрии URA.RU ответили, что челябинка не обращалась к ним с данным вопросом, однако в Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) проверили адрес бабушки.
«Сведения о правообладателе жилого помещения по этому адресу в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют. В реестре муниципального имущества Челябинска данное жилое помещение не учитывается и не учитывалось. Вопрос о признании права пользования жилым помещением подлежит рассмотрению в суде», — уточнили в городском КУиЗО. В ведомстве добавили, что по их данным, дом не был признан аварийным и подлежащим сносу, поэтому основания для переселения граждан за счет средств города Челябинска отсутствуют.
В администрации Челябинска добавили, что к пенсионерке придут сотрудники соцзащиты, чтобы выяснить подробности и проверить все имеющиеся документы. В свою очередь пресс-службе областного минсоца URA.RU указали, что в данный момент могут только забрать пожилую женщину в интернат.
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